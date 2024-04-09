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高雄首例境外移入麻疹 85人有接觸史監測中

高雄首例麻疹境外移入病例，85人有與接觸史監測中，衞生局呼籲家中幼兒請儘速接種MMR疫苗。（資料照，疾管署提供）

高雄首例麻疹境外移入病例，85人有與接觸史監測中，衞生局呼籲家中幼兒請儘速接種MMR疫苗。（資料照，疾管署提供）

2024/04/09 21:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市府今（9日）接獲中央疾管署通告，檢出高雄首例麻疹境外移入確定病例，是一名20多歲本國籍男性，4月1日自桃園機場入境，衛生局掌握個案接觸者共85人。

這名感染麻疹的本國籍男性，去年10月1日至今年4月1日至柬埔寨工作，4月1日自桃園機場入境，並搭乘計程車至高鐵桃園站搭乘高鐵（0675車次）返回高鐵左營站，個案今日出院返家，衛生局掌握個案接觸者共85人，含醫療院所接觸者55人，將監測至4月22日，持續進行相關疫調及防治工作。

經疫調個案4月1日有發燒、咳嗽、腹瀉等症狀，4月2日無外出於家中休息，4月3日下午因症狀未改善，自行開車前往診所就醫後即返家，4月3日晚間出現紅疹，4月4日傍晚前往醫院就醫並住院隔離治療，經通報檢驗於今日確診。

高市衞生局提醒民眾如有活動足跡有與此案主重疊，一旦於4月19日自主健康監測結束前，若出現發燒、出疹、咳嗽、鼻炎、結膜炎等症狀，應佩戴口罩並儘速聯絡衛生單位安排就醫，並且主動告知接觸史及旅遊史。

衛生局指出，麻疹是高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報；民眾如有疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史，如有疑似症狀，應戴口罩速就醫，家中幼兒請儘速接種MMR疫苗。

依據WHO監測資料顯示，今年美、加、韓、澳洲及歐洲等非麻疹疫區國家，均持續出現境外移入病例或小規模疫情，顯示各國於新型冠狀病毒病大流行後，因疫苗覆蓋率有所下降，正受到麻疹疫情再度爆發的威脅。

此外，世界衛生組織也發出警告，提醒各國儘快採取緊急預防措施，否則，一半以上的國家將面臨麻疹爆發的高風險威脅。同時再次呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲或滿5歲以上兒童，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。

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