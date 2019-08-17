斥資2454萬 市府防災救災設備更新

2019-08-17

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府斥資二四五四萬元，更新災害應變中心與消防局救災救護指揮中心軟硬體設備；其中，救災救護指揮中心平均每年受理卅萬通報案電話且逐年增加中，因此將原有的十八席指揮派遣席位提升至卅三席。市長鄭文燦昨前往視察，並接受嘉里大榮物流股份有限公司捐贈消防人命救援器材；他強調，市府不斷加強救災、防災能量，希望能全面保障民眾生命財產安全。

災害應變中心更新電視牆

位於消防局六樓的桃園市災害應變中心，主要更新了4Ｋ解析度電視牆系統，由卅二台五十五吋LED面板組成，可同時顯示水情資訊、災害統計等四十四組災情影像或防救災資訊等；另將應變中心席次擴增為九十六席，足以容納市府各局處與軍方、事業單位代表進駐，在此次利奇馬颱風過境期間就開始發揮效能。救災救護指揮中心則將原有的十八席指揮派遣席位，提升至卅三席，增幅高達八成三，希望加速消化報案電話。

救災指揮中心增加席位

鄭文燦表示，日後若是遇到颱風等災害，災害應變中心可透過清晰的連線影像掌握各地災情，有助市府各單位橫向、縱向聯繫；而救災救護指揮中心平均每年需受理卅萬通報案電話，且數量逐年增加中，為有效因應重大災害發生時，可能有大量報案電話同時湧入，派遣指揮席拉高至卅三席，將能提高救護的即時性、有效性，讓一一九報案服務更有效率。

希望加速消化報案電話

此外，嘉里大榮物流股份有限公司捐贈「人命救援器材」給消防局，包括高壓頂舉氣袋、支撐墊塊、多功能電動破壞剪兩組等；其中，高壓頂舉氣袋可頂舉重達卅五噸的大型車輛，將成為消防隊員救災的重要設備之一。

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