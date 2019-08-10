《新聞分析》窮不能窮教育 苦不能苦孩子！

2019-08-10

記者何玉華／特稿

新北市政府舉債已上千億元，財政困窘不在話下，儘管市府撙節支出，但歷年來為了討好選票而編列的志工、巡守隊聯誼文康費用已積重難返，還有民代不斷以「為民喉舌」為由要求補助，殊不知這些錢大把撒下去，窮的卻是沒有選票的孩子們，「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，這句口號需要有權決定預算分配的官員們，好好落實！

很多家長都感同身受，新北市學生享用的硬體資源比不上台北市，新北市各校為求自有財源充裕，把腦筋動到學校場地上，借用場地一律收費，包括學生球隊使用球場、吹冷氣都要收費，逼得球隊在沒有冷氣的活動中心爆汗練習，孩子在酷熱的教室上課，苦等不到市庫為教室裝冷氣，讓學生有更好的學習環境。

另一方面，市府每年編列約五．六億元補助基層的聯誼活動，還有民政業務中名為研習，部分卻被用來吃喝旅遊綁樁腳，在財政困窘的現況下，這些活動補助不但失去公益的真意，也鯨吞蠶食有限的預算資源，如能妥善運用，已是教育局上半年用完的議員建議款二．三億元經費的兩倍之多。

巧婦難為無米之炊，教育局要各校共體時艱，可以理解卻無法讓人同意；就像多數家長寧願縮衣節食，也要把錢花在孩子教育的道理一樣，需要共體時艱的不該是犧牲孩子的受教環境，而是那些為了選票考量的大紅包，是該考慮收回了。

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