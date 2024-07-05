暑假「夜宿博物館」！左鎮化石園區4梯科學營手刀報名

左鎮化石園區舉辦2天1夜的「化石小尖兵」科學營，首度開放夜宿博物館。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/05 23:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南左鎮化石園區深受親子喜愛，暑假推出為期2天的科學夏令營，更首度開放夜宿博物館，讓小朋友更近距離地觀察、探索上千萬年前的古生物，課程還包含地質踏查與模型製作等體驗，共有4個梯次。

「化石小尖兵」科學營第一梯次是7月17日到18日、第二梯次是7月31日到8月1日、第三梯次是8月7日到8日、第四梯次是8月21日到22日，園區安排小朋友夜宿博物館內，供應4餐。

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園區主任郭秋妙說，今年的暑期科學營是「化石知識家」系列活動，提供孩子深入學習、探索的機會，2天1夜，室內參觀、體驗與戶外踏查、採集等課程都有，課程豐富，值得推薦。

營隊招募對象是8到12歲的小朋友，每梯次限30個名額，尤其園區首度開放外界夜宿博物館，小朋友睡博物館內，會搭設營帳，舒適、安全，透過專業的講解與體驗，更貼近接觸安氏大唇犀、平齒三趾馬，以及王雷獸等古生物。

營隊室內課程規劃有大師開講、園區導覽，以及化石翻模製作體驗，也將拜訪不輕易對外開放的庫房，認識化石館更多的珍貴典藏。至於戶外活動，踏查行程將到曾文溪的玉井河段地理實察，也有機會採集。

台南市立博物館王世宏館長說，化石園區區致力推廣化石相關知識，也藉由大量珍貴的收藏品，提供豐富的展示與互動，暑假期間辦理體驗營，邀請孩子一起來，深刻感受地球科學與古生物的魅力。

活動詳情與報名資訊，可上自由時報

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左鎮化石園區舉辦2天1夜的暑假營隊，也會帶小朋友到戶外採集。（台南市文化局提供）

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