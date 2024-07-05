100％黑巧克力發威！ ICA亞太區競賽 屏東曾志元再奪5金

曾志元的100%黑巧克力於ICA奪金 。 （記者陳彥廷攝）

2024/07/05 23:23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東巧克力產業獨步全台，巧克力業者曾志元今年以100%純黑巧克力，於「世界巧克力大賽」（ICA）亞太區競賽再度鍍金，近年致力於黑巧克力的曾志元指出，ICA國際公信力高，是對自己的可可豆發酵技術的試金石，也謝謝評審青睞。

屏東的巧克力產業今年再度於ICA舞台上發光，屏東業者於亞太區競賽共獲9金10銀9銅及2個特別獎，共30面獎牌的優秀表現，包括福灣巧克力、曾志元巧克力、御巧可可巧克力坊，都在競賽中脫穎而出。

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屏東縣政府指出，ICA主旨是為表彰優秀的可可巧克力製造商，並透過可追溯產地來源資訊，推廣支持優質的可可種植者，可說是全世界巧克力競賽的桂冠，亞太區的參賽作品於香港進行盲樣分裝後，發送至亞太區評審小組及國際大評審團成員同步進行評審，獲獎的業者也獲得年底的世界總決賽資格。

曾志元已是ICA常勝軍，從2019、2019、2020、2023及今年共獲得17面金牌，尤其今年就獲得難度極高的「100%黑巧克力」金牌更是難能可貴，他強調，產品從可可樹上摘下後，經20道手續製成的純黑巧克力，絕無任何添加物，因此也最為困難。

曾志元表示，台灣的可可產量不多，果實大小也不大，要能在高等級的競賽脫穎而出，發酵就是最大關鍵，他多年鑽研，將早年研究昆蟲幼蟲食物發酵木屑的技術帶入，已開發出具突破性的可可豆發酵工藝，連年獲得ICA國際評審的青睞，同時更吸引許多世界各地巧克力愛好者關注，進而促成巧克力推廣健康養生的助力。

曾志元在今年ICA亞太區共獲得100%純黑巧克力金牌、100%特殊金牌、成長國家特殊金牌、直接交易特殊金牌及巧克力製作商特殊金牌的5面金牌，他不諱言，台灣可可品系較為雜亂，但能透過發酵技術提升產品價值，可可豆變成巧克力聽起來簡單，但提升價值的背後環節是缺一不可，盼今年能再於總決賽奪牌。

曾志元的100%黑巧克力於ICA奪金。 （記者陳彥廷攝）

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