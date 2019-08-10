《指議員建議款經費用完》新北教局：學校申請經費暫停

2019-08-10

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府教育局日前通知各校校長，表示市議員的建議款經費已經用完，因此暫停申請，多位議員怒批離譜，表示很多學校仍有需求，批評市府不重視教育；教育局表示，學校若有緊急、安全等急迫的需求，還是可以申請，會全力協助。

教育局在八月五日通知各校校長，表示今年的市議員建議款，教育局分配到二．三億元，已在七月廿五日用完，八月五日以後暫停申請；教育局並說，預算支用發生困境，需要校長們共同面對與解決。

議員批離譜 不重視教育

對此，多位議員接獲校長反映後表達不滿，國民黨議員周勝考表示，市府今年將議員每年的建議款額度一千兩百萬元全部改為資本門，資本門項目很好調度，怎麼可能不夠？

周勝考說，教育局這種說法無異是打臉市府，如果是主計單位限制各局處的使用比例，那是市府單位各唱各的調。

民進黨議員何博文也批評太離譜，他說，學校經費經常不足，很多議員的建議款都用在學生、學校發展的項目上，可攤在陽光下檢驗，市府對於學校建設，先是要求學校自籌兩成經費遭到反對後，如今又說經費不足，這樣是重視教育嗎？還是教育只是市府的最後考量？

教局：緊急需求仍可申請

教育局表示，今年的議員建議款額度用在教育業務上，已比去年增加六千兩百萬元，到七月底已補助二二一校、八○九件，議員的建議款不只用在教育業務，也有用在市政用途，例如道路交通、公園遊具、公共活動空間、義警民防設備補助等。

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