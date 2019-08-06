小林村百萬訴訟裁判費 韓國瑜：個人全部負責

2019-08-06

〔記者王榮祥、蘇福男／高雄報導〕小林村國賠案提告者遭法院追討訴訟裁判費引發議論，高雄市長韓國瑜昨表示，身為市長，他個人這邊會全部負責。前小林自救會長蔡松諭昨表示感謝，但批評國賠案訴訟裁判費法令已不合時宜，八月十四日將在立法院召開記者會探討修法的必要性。

市府：以捐款或其他方式幫災民解決

市府幕僚說明，小林村國賠勝訴部分，市府已經負擔，敗訴部分，依法不可能以納稅錢去支應訴訟裁判費，這於法無據；但市長認為他應該可以想些辦法、幫忙解決這個問題，可以用類似捐款或其他方式來幫他們解決，希望災民不用擔心。

小林村國賠案四十名提告者近期陸續收到法院訴訟費用額裁定，裁判費每案二到廿一萬多元不等，總計超過百萬元，部分提告者無力負擔並對市府有所怨言，引發外界關注。

韓國瑜昨指出，小林村訴訟費對村民來說是沉重的經濟壓力，身為市長，他個人這邊會全部負責。他說，小林村居民已經遭受家破人亡、自然災害的傷害，如果為了經濟問題，再讓居民愁雲慘霧的話，對小林人來講實在是太殘酷，所以他這邊會全部來負責，希望小林人可以放心，「市長」會全部負責訴訟費用。

小林村國賠案原有一七五人提告，其中九十九人具法律扶助資格，其餘需自費訴訟，一審敗訴後，部分提告者考量律師費負擔、放棄上訴，一三八人選擇拚二審，目前已有四十人收到法院確定訴訟費用裁定，另九十餘人裁定預料近期會寄出。

感謝韓要「負責」 前小林自救會長嘆窮人告不起

「想不到窮人打官司的門檻這麼高」，前小林自救會長蔡松諭感嘆，當時小林村民在法扶基金會協助下集體打國賠官司，但多數人不諳法令，不清楚法扶訴訟救濟只是暫時免繳裁判費，全案審結後接到催繳通知全都傻眼，歷經這場訟戰他才發現，國賠、公害或環保等集體訴訟案竟適用民事訴訟法按求償金額比例收裁判費，這對弱勢者而言，法院儼然是一堵高牆，愈弱勢的愈告不起。

小林村國賠案 凸顯訴訟裁判費法令不合時宜

蔡松諭坦承，當年若不是走法律扶助管道，失去家園的小林村民恐怕連打官司的「門票」都沒有；他表示，人民會集體訴訟，通常是遇到重大環境災變或毒奶粉等損及多數公益的案子，台灣法律無視這類訟案本質上的差別，比照一般民事案收錢，法院變成營利單位，小林村國賠案凸顯訴訟裁判費法令的不合時宜，有必要儘速修法。

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