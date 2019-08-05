未新增登革熱病例 台南市巴克禮公園今天重新開園

2019-08-05

〔記者王俊忠／台南報導〕七月下旬連日大雨後，台南市登革熱疫情升溫，因為一對住在東區巴克禮公園旁的父女疑似家中群聚感染本土登革熱，市府從七月二十二日起，對巴克禮休園兩週到八月四日。市府登革熱防治中心昨表示，因為兩週來巴克禮公園區域未再新增本土病例，五日上午八點重新開園。

上月22日起 休園兩週

雖然台南本土登革熱迄今有十六例，市府衛生局綜合企劃科長林美良說，第十六例男性與第十三例、十四例的一對父女是住在東區崇明里巴克禮公園旁的親屬，分別是父親、女兒與女婿（第十六例），七月廿一日感染發病，之後從七月廿二日到八月四日，南市已連續十四天未再傳出新增本土登革熱病例。

登革熱防治中心表示，巴克禮公園在休園兩週後，今天上午八點起再與民眾邂逅，雖然陽光穿透、松鼠奔馳、清風拂面，防治中心基於防疫考量，仍請民眾注意防蚊。

仍請民眾做好防蚊措施

防治中心說，民眾前往公園或登革熱流行地區須做好防蚊措施，在皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、住在有紗窗（門）的房舍等；目前衛福部核准含有DEET的防蚊藥劑，產品印有「衛部（署）藥製字」或「衛部（內衛）成製字」等許可證字號，可直接塗抹、噴灑在人體皮膚。

環保署核准的防蚊藥劑，產品則印有「環署衛製字」或「環署衛輸字」等許可字號，因為環保署核可的防蚊藥劑，有些屬於「環境衛生用藥」，須留意說明書上的說明及注意事項，要注意是否加註說明「得使用於人體裸露的皮膚」或「本產品不可噴灑於皮膚或衣物上」。

林美良指出，在戶外或蚊蟲多的地方，除穿淺色長袖衣褲外，也可使用防蚊藥品，建議噴灑或塗抹在皮膚裸露處，才能在皮膚表面形成保護膜，以防蚊蟲叮咬。防蚊藥品中DEET或picaridin的濃度，與藥效並無直接關係，而是與藥效持續時間有關，較高濃度能提供較持久的防蚊保護。流汗較多或發現蚊子開始在身邊盤旋聚集時，建議要補擦防蚊液。

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