太平山林鐵復駛？宜縣府將做可行性評估

2019-08-03

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山森林鐵路已停駛四十年，地方多年來爭取復建均碰壁，曾任宜縣副縣長及代理縣長的行政院政務委員吳澤成，返鄉勘查舊林鐵路線，縣長林姿妙拍板縣府接手可行性評估，吳允諾跨部會協助，讓太平山林鐵復駛露出曙光。

停駛40年鐵軌被拆 原有10車站多損壞

太平山林鐵一九二四年通車，起點在山下的土場，終點是羅東竹林車站，全長三十六．四公里，沿途有十座車站；一九七九年停駛後，鐵軌被拆，多數車站損壞，位在三星鄉的天送埤車站，站體保存最完整，曾為偶像劇取景地點，平原進入山區的第一個隧道古一號隧道，經鄉公所整理後也已重見天日。

政務委員吳澤成踏勘 允諾跨部會協助

這些年來，地方人士屢屢發起復駛行動，但原軌道已改為道路，重新規劃路線必須取得用地，不僅經費龐大，更面臨嚴格法令規範，最後都無疾而終；吳澤成此行邀集中央部會官員偕同縣府踏勘，被視為重要轉折點。

吳澤成前天上太平山了解林鐵發展軌跡，昨天在林姿妙、縣府秘書長林茂盛等人陪同下，造訪天送埤車站、竹林車站，並在羅東林管處討論由哪個單位扛起整體規劃重任；林姿妙同意縣府接手可行性評估，所需費用在一個月內報請中央補助。

林茂盛說，可行性評估針對行駛路線、土地取得、站體設置地點、經費概估，提出評估報告，如果可行才有下一步，是太平山林鐵能否重出江湖的第一步，縣府希望藉由小火車復駛，促使宜縣觀光、文化、產業再升級。

吳澤成說，他在宜蘭縣副縣長任內，提出以BOT方式復建太平山林鐵，可惜未獲農委會林務局同意而胎死腹中，現在進入行政院服務，將負責跨部會整合，全案若評估可行，接續做整體規劃，他會全力促成這樁美事。

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