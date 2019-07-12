《雲林》教憨兒作饅頭 善心夫婦環島送愛

2019-07-12

〔記者廖淑玲／雲林報導〕來自台南的林波、靳寶儀夫婦開著小貨車環島送愛心饅頭，昨天來到土庫華聖啟能發展中心教喜憨兒做饅頭，適逢夫妻結婚卅一週年慶，眾人一起分享簡單的幸福，也讓憨兒幸福加倍。

以小貨車為家 兩夫妻6年來未喊苦

吃喝拉撒睡全都在一輛車齡超過廿年的小貨車裡，來自台南的林波、靳寶儀夫婦開著小貨車到處做愛心饅頭並和大家分享，從未喊苦。六年多來，林波夫婦展開環島愛心之旅，選定各地弱勢機關、育幼院、教會、課後照顧班，把小貨車當成移動的家，分送滿滿的愛。

六十三歲的林波和妻子靳寶儀在台南賣肉粽逾廿年，七年前靳寶儀工作時不慎傷及手臂幸運保住手指頭，歇業一個月，體認到人生苦短，乾脆改變生活型態，從此發願行善並開始環島做好事。昨天教憨兒製作手工饅頭，體驗揉麵團、製作屬於自己的造型饅頭，希望把愛送給所有弱勢孩子。

逢結婚31週年紀念日 院方送蛋糕

華聖發展中心主任劉振旺代表致贈林波夫婦感謝狀，感謝他們帶來愛心饅頭，更提供憨兒最另類的手做體驗，且連續三年未中斷，讓中心每位院生都期待他們的到來。

昨天適逢林波夫婦結婚卅一週年紀念日，華聖中心也特別為他們準備蛋糕慶祝，林波當場送上飛吻給親愛的老婆，二人還互餵蛋糕、鶼鰈情深，令人羨煞，憨兒熱情鼓掌，讓兩人的善行別具意義。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法