桃園捷運綠線首站設計審議通過 拚2025年通車

2019-07-10

〔記者謝武雄／桃園報導〕捷運綠線機電及三個土木標都已完成發包，市府希望於二○二五年完工通車，由大陸工程得標的土木高架段，首站G01站已完成細部設計，並於六月廿九日完成桃園市都市設計審議委員會修正通過，因捷運車站屬特種建築需要中央核發建照，全案已經送內政部營建署申請特種建築物執照，通過後即可開工。

G01站分為「出入口及機房」、「穿堂、月台」兩大區塊，兩者以空橋銜接，「穿堂、月台」提供捷運車輛停靠、民眾等車空間，採自然通風採光、節能綠盒子設計；「出入口及機房」是車站主體，民眾由此購票進入車站，為四樓建築物，四樓主要為銜接空橋，三樓為機房，一、二樓除有轉乘停車區，還有商店街提供乘客各種需求，站體建築外觀採用綠色、深灰色和淺灰色等地景顏色設計。

值得一提的是，站體外牆設計採立體綠化觀念，利用埤塘灌溉原理，融入於建築東西向立面設置植栽盆綠化，與建築遮陽結合形成綠牆隔熱，可減少室內能耗，綠牆樹種將採用小灌木及懸垂類植物，因為是掛在建築室外，因此對建物室內不會有漏水影響。

捷運工程局長陳文德表示，G01車站未來會有延伸線行至中壢及大溪區，將是重要轉乘站，因此保留周邊擴充功能，預留串連界面，增加第三、第四出入口與建德路相接，車站穿堂層東側也預留可銜接的開口，未來可銜接大溪線車站或月台。

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