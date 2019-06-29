《桃園》宇鴻焚化爐續污滲眉埤？ 環局︰不可能

2019-06-29

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府將捷運綠線維修廠，由G13A站遷至大園菓林滲眉埤，由於滲眉埤土壤遭嚴重污染，市府環保局耗費一億二千餘萬元進行整治，遭當地民眾質疑會影響滯洪功能，市議員舒翠玲昨天也召開記者會，要求環保局暫緩滲眉埤整治，因為滲眉埤的污染來自宇鴻焚化爐，最近連續大雨造成焚化爐污水源源不斷流入滲眉埤，若未做好宇鴻焚化爐管控，整治將毫無效果。

環局 ︰廠內廢棄物清理完畢

市府環保局回應，宇鴻焚化爐已經停工，其廠區內廢棄物已清理完畢，不可能造成後續污染，由於滲眉埤上游排水，有一條穿越宇鴻廠區側邊的雨水排水渠道，讓外界誤以為是宇鴻排放的污水，為化解民眾疑慮，環保局將於近期到現場進行採樣化驗；另，上游共有三條水路，皆經由滲眉埤西南側之導水專渠，排放至下游區域排水（菓林排水）後進入南崁溪，並未流入任何灌溉渠道或農田。

嚴格控管 明年10月整治完成

其次是滲眉埤整治工程都由環保局嚴格控管，施工期間將於工區裝設監視攝影機，可接受全民共同監督，整治工程預計明年十月完成。

舒翠玲昨天和同黨議員詹江村、梁為超召開記者會，現場也公布滲眉埤遭宇鴻焚化爐排出污水污染影片；舒翠玲說，又黑又臭的污水從宇鴻焚化爐流出，排入滲眉埤後才排入下游的區排，宇鴻焚化爐才是污染源頭，詹江村、梁為超則擔心假整治之名，行盜採砂石之實，屆時新街溪排水口宛若第三世界情境又將重演。

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