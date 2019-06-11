養「精」之道 作息正常少抽菸

2019-06-11

〔記者羅碧／台北報導〕男性生育期雖比女性長，但泌尿科醫師提醒，男性過胖、服用藥物、吸菸等因素，會影響精子健康；若想提升造精能力及精子品質，一定要養成正常且規律的生活作息、適當運動、避免肥胖及遠離代謝症候群、少吃燒烤和高油炸食物，更要遠離香菸等有害物質。

台北榮總泌尿部主任黃志賢表示，「高齡父親」目前不是學術主流議題，男性造精不像女性有生理年齡限制，但隨著年紀增加，男性睪固酮的分泌會減少，腦下垂體對性腺的調控，會有不一樣型態，也就是老化。

黃志賢警告，年紀較長男性因接觸到環境荷爾蒙、毒素、重金屬或吸菸、慢性病、長期服用藥物等，而有血管內皮細胞問題，當精子從睪丸送出，混合精漿形成精液，要與卵子結合的過程中，如果攝護腺不健康或是儲精囊發炎等因素都會影響精子品質，恐致孕育下一代過程出現變化。

適當運動 少吃燒烤油炸食物

黃志賢提醒，除非是罹癌化療等因素，男性未必都需提前儲存精子，但生活規律有助身體功能正常運作；同時攝氏卅四．五度是最佳造精的溫度，若久坐不動，血液回流不好、睪丸無法散熱也不好，所以男性要適當運動，避免肥胖、遠離代謝症候群。

坊間盛傳多吃生蠔（牡蠣）等含鋅量高的食物有助男性生殖能力，對此，黃志賢說，鋅主要有兩作用，一是攝護腺分泌攝護腺液時的重要觸酶，足夠的鋅可讓攝護腺製造及分泌攝護腺液較順暢，且鋅可阻擋芳香酶將睪固酮轉化為女性荷爾蒙，避免男性體內荷爾蒙失調。值得注意的是，太胖的人或有代謝症候群的人，體內的芳香酶活性也會增加，不利精蟲製造。

他也提醒，少吃高熱量、高油炸、燒烤食物，因為精子對自由基敏感，其細胞膜會被自由基破壞，導致精子功能不佳，其染色體被破壞，會影響胎兒健康。

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