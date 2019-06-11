研究發現 逾45歲當爸 不利孩子身心健康

2019-06-11

〔記者羅碧／台北報導〕七十歲還是一條活龍？現代人晚婚或再婚，使得生育年齡延後，但研究發現，男性太晚當爸爸，恐怕精子品質較差，導致出生胎兒低體重，及孩子將來罹患心臟病、精神疾病機率高等風險較高。

美國羅格斯大學醫學院婦女保健中心學者Gloria Bachmann最近發表在醫學雜誌《更年期》研究報告指出，四十五歲及以上男性可能會降低生育能力，並使伴侶面臨妊娠糖尿病、死胎、早產風險較高；孩子出生體重較低、新生兒癲癇發作率高、先天性心臟病和唇顎裂等先天性缺陷的風險較高；而孩子長大後，被發現罹患兒童癌症、精神病、認知障礙及自閉症的可能性增加。

想當父親要趁早 35歲前生子最好

這項研究彙整四十年來關於父母年齡對生育和兒童健康影響的研究。研究報告指出，高齡男性也可能面臨老化對精子的損害，精子數量減少、懷孕風險增加，再加上精、卵變化會影響孩子DNA，因此建議男性若想當父親，最好三十五歲前，或者四十五歲前，也可考慮儲存精子，減少配偶和孩子健康風險。

醫師︰流產機率是年輕爸的兩倍

輔大醫院副院長、台大醫學院婦產科名譽教授楊友仕表示，男性雖不像女性有卅五歲的明顯臨界點，但高齡父親問題仍不能輕忽。研究發現，五十歲爸爸要比三十歲到三十五歲爸爸增加廿％機率生下「體重低於二千五百公克足月寶寶」；父親四十五歲以上的胎兒在母親體內發生流產或死產機率是一般年輕爸爸的兩倍，有可能是爸爸精子染色體異常或媽媽染色體異常導致。

台大公衛學院今年也曾分析一千六百個有思覺失調症孩子的家庭研究成果，在排除基因等遺傳因素，父親生育年齡每延十歲，孩子思覺失調症提早發生的風險就增卅％。學者推論，男性精子不斷減數分裂，過程可能有突變發生，隨年齡增加，累積突變數目也愈多，因而增加子代精神疾病風險。

不過，楊友仕表示，高齡男性的伴侶懷孕易得妊娠糖尿病，及孩子易罹癌和唐氏症等疾病則目前醫界未有定論。

楊友仕提醒，愈來愈多人透過試管嬰兒等方式成為父母，人工生殖雖可篩選易受孕的精子和卵子，及已知遺傳疾病，但是無法篩檢基因異常的精子，因此器官異常等疾病還是需透過產檢來掌握胎兒健康。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法