氣爆半癱 羊角姐妹要「推進」東京馬拉松

2019-02-27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕四年多前高雄氣爆時被炸傷導致下半身癱瘓的「羊角姐妹」林黛甄和陳姿予，重傷後只能坐在輪椅上仰望世界，但她們不想被自己和外界打倒，下月三日將用雙手「跑」完世界馬拉松大滿貫之一的東京馬拉松，今啟程前往日本備戰；出發前，兩人笑說已充分練習，要「靠著雙手，把自己的未來推得很遠、很遠」。

根據東京馬拉松規定，輪椅組的賽程時間為兩小時十分鐘，超過時間拿不到完賽證明，「羊角姐妹」準備的競技輪椅轉動一圈可前進二．二公尺，要推完四十二公里，大約要轉一萬九千多圈，要在規定時間內完賽，她們得在一秒鐘推大概二．五圈。

林黛甄和陳姿予傷後在親友鼓勵下成立「羊角姐妹」臉書粉絲專頁，她們在臉書上分享艱苦的訓練過程，更寫下，坐在輪椅上看世界，從平行角度變成仰角，但也因為仰角，體認到世界之大。

哭著跑出信心 手破皮、長繭也不怕

「為了跑馬拉松，手掌都練出繭了。」即將出發前往日本，羊角姐妹伸出雙手展現苦練成果。「羊角妹」陳姿予說，在氣爆自救會長陳冠榮強力邀請下，傷後一年，她被「半強迫」參加人生首場馬拉松，短短五公里的體驗讓她累癱，但也跑出不服輸的傲氣，陸續報名其他國內賽事，好姐妹「羊角姐」林黛甄也被拉著一起跑。

林黛甄表示，為了備戰東京馬拉松，她們一月參加屏東高樹路跑，推輪椅推到手都破皮，還是咬著牙推完人生首場四十二公里，這場賽事讓她們哭著跑完，但也讓她們跑出信心。

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