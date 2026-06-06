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    首頁 > 生活

    校長太強了！彰縣花壇鄉5所中小學校長都來了 只做了「這件事」

    2026/06/06 23:18 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣花壇國中校長凃明秀（右）參與包粽子，樂在其中。（民眾提供）

    彰化縣花壇國中校長凃明秀（右）參與包粽子，樂在其中。（民眾提供）

    在鳳凰花開季節，彰化縣花壇鄉5所國中小學校長齊聚一堂，竟然不是開會，也不是參加畢業典禮，而是為了做慈善，一起來當包粽子志工，從備料、炒料到包粽，完全難不倒校長，今年全體志工所包2000顆愛心粽，將全數送給彰化家扶中心。

    這場愛心粽包粽志工大會師，由花壇急難救助會發起，召集超過200位志工一起來，當地5所國中小校長也來了，從花壇國中凃明秀、花壇國小詹雪梅、白沙國小曾雅瑛、文祥國小楊素綾，以及僑愛國小李樑吉，都成為全場最受注目的包粽志工。

    校長們說，很久沒包粽子了，但手感瞬間就回來了，能夠跟著200人一起來包粽子，實在是很珍貴又難忘，尤其所包的粽子，全數要送給家扶兒，讓粽子做愛心，更有意義。

    花壇急難救助會發言人、花壇鄉民代表會主席沈文盛表示，感謝花壇在地泰豐公司認購2000顆愛心粽，讓該會出動志工，一起來完成善事。泰豐公司董事長洪添進表示，希望2000顆粽子能讓家扶兒在端午節慶覺得溫暖。

    彰化縣花壇鄉文祥國小校長楊素綾（右）秀一手包粽子絕技。（民眾提供）

    彰化縣花壇鄉文祥國小校長楊素綾（右）秀一手包粽子絕技。（民眾提供）

    彰化縣花壇國小校長詹雪梅（左）也來當愛心粽志工。（民眾提供）

    彰化縣花壇國小校長詹雪梅（左）也來當愛心粽志工。（民眾提供）

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