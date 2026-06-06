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    首頁 > 生活

    與彰化高中115級一起畢業 校長王延煌高唱「這首歌」

    2026/06/06 23:33 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化高中校長王延煌今年與畢業生一起從彰中畢業。（王延煌提供）

    彰化高中校長王延煌今年與畢業生一起從彰中畢業。（王延煌提供）

    彰化高中校長王延煌把個人校園首唱獻給今年的畢業生，因為他就要跟今年畢業生一起從彰中畢業，王延煌說，他選唱張雨生的《我期待》，祝福自己與畢業生都是「Say goodbye」，「昂首闊步，不留一絲遺憾」！

    王延煌說，在彰化高中服務8年，決定今年跟學生一起畢業，未來考慮到大學校園任教，最後一次當校長主持畢典，也首次在畢業生面前獻唱完整的歌，特別選擇了他喜愛的歌手張雨生的《我期待》，因為歌詞裡頭就直接唱到「Say goodbye」，符合畢業的氛圍。

    王延煌笑說，他念師專的時候，原本要選音樂組，但後來發現會有瓶頸而放棄，難得在大場面唱歌，還好有點走音，學生也不嫌棄，還給了熱烈的掌聲。

    不過，王延煌說，身為校長獻唱離別之歌，但今年畢典的主題曲也很強，聯會主席林宥丞發揮才華，獨自包辦了詞曲創作，推出很特別的《下山》，彰中位於華陽崗，每天上學放學就是上山與下山，高中畢業也就是從華陽崗下山，畢典也由林宥丞親自演唱。

    王延煌說，在高中當校長，看到學生最閃亮的青春，這次畢典的視覺設計是高二學生張邑先一手包辦，被稱為「彰中的聶永真」，希望所有學生都跟他一樣，在彰化高中的日子，不帶走一絲遺憾。

    彰中今年的畢業歌《下山》，由畢聯會主席林宥丞包辦詞曲與演唱。（彰中畢聯會提供）

    彰中今年的畢業歌《下山》，由畢聯會主席林宥丞包辦詞曲與演唱。（彰中畢聯會提供）

    彰中畢典視覺設計由高二學生張邑先包辦。（王延煌提供）

    彰中畢典視覺設計由高二學生張邑先包辦。（王延煌提供）

    彰中畢典視覺設計由高二學生張邑先包辦。（王延煌提供）

    彰中畢典視覺設計由高二學生張邑先包辦。（王延煌提供）

    彰中畢典視覺設計由高二學生張邑先包辦。（王延煌提供）

    彰中畢典視覺設計由高二學生張邑先包辦。（王延煌提供）

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