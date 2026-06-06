曾文水庫補水2千萬立方米！連3天下雨 蓄水率衝到12％

上游連續3天降雨，曾文水庫大進補。（記者吳俊鋒攝）

曾文水庫蓄水率原本跌到個位數，低氣壓加上對流雲系發展為集水區帶來連續3天明顯降雨，截至今晚（6日），預估一口氣帶來約2000萬立方米入流量。

曾文水庫集水區今晚雨勢暫歇，水利署南區水資源分署統計，週四迄今，累積下了超過156毫米，上游逕流豐沛，曾文水庫水位逐漸攀升，蓄水率重回兩位數。

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曾文水庫集水區昨天累積降雨一舉突破3位數，高達108毫米，根據南水分署資料，這是去年8月3號之後，305天以來單日新高，低氣壓送水，蓄水率增加了將近3％，而且持續上升中。

供應民生用水的南化水庫，集水區3天來累積雨量一樣破百，預估進帳超過270萬立方米，而啟動甲仙攔河堰從高雄旗山溪持續越域引水，也超過140萬立方米，雙管齊下挹注水情。

南水分署觀測，截至今晚10點，曾文水庫的水位標高為195.64公尺，蓄水率上升到12.07％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量增加到6572萬立方米。而南化水庫水位標高163.54公尺，有效蓄水量來到2114萬立方米，蓄水率25.84％；目前台南地區水情正常，仍籲請民眾持續節約用水。

南化水庫集水區降雨，加上越域引水，雙管齊下，挹注水情。（記者吳俊鋒攝）

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