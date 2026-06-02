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    楊梅瑞埔陸橋單日使用人次「不及10人」8月拆 平鎮鏡景地下道評估跟進

    2026/06/02 11:20 記者李容萍／桃園報導
    桃園市楊梅區瑞埔國小旁的瑞埔陸橋。（桃園市養工處提供）

    桃園市楊梅區瑞埔國小旁的瑞埔陸橋。（桃園市養工處提供）

    桃園市現有45座陸橋及14處地下道，考量近年行人路權優先意識提高，天橋和地下道使用率降低，市府養護工程處評估試辦平鎮區山豐國小旁的鏡景地下道，楊梅區瑞埔國小旁的瑞埔陸橋封閉21天，發現單日使用人次極低，地方多舉雙手贊成喊拆。其中，瑞埔陸橋預計8月暑假期間動工拆除，未來將改設平面穿越道，提升學童通學安全。

    養工處主任祕書姜志男指出，瑞埔陸橋竣工年份已不可考，不僅橋體老舊、護欄生鏽斷裂，橋墩更直接設立於人行道上，嚴重阻礙行人通行，每年還要花費約30萬元維護，統計發現單日使用人次「不及10人」，配合中興路道路多目標改善工程，今年3月試辦封閉21天，周邊高達8成民眾同意拆除。

    養工處預計8月執行瑞埔陸橋拆除作業，拆除經費約200萬元，後續將無縫接軌投入總經費高達4800萬元的「瑞埔國小周邊通學廊道計畫」，未來不僅將縮減車道與路肩，更會把實體人行道拓寬至6至7公尺，整合鄰近治平高中的通學廊道，並增設減速平台，打造更開闊、安全的接送區與無障礙環境。

    另外，橫跨平鎮區中豐路山頂段的鏡景地下道，長23公尺、寬2公尺，每年維護費用約20萬元，該地下道內部常有塗鴉、牆壁龜裂且容易聚集遊民，形成治安死角。去年底試辦封閉21天無異音，今年3月統計每日平均人流僅約30人，學童與居民多已習慣使用平面斑馬線，養工處預計6月底前辦理山豐國小說明會，調查統計地方意見後研議填平廢除，未來將於路口增設行穿線及行人庇護島。

    桃園市平鎮區山豐國小旁的鏡景地下道。（桃園市養工處提供）

    桃園市平鎮區山豐國小旁的鏡景地下道。（桃園市養工處提供）

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