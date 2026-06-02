嘉縣表演藝術中心消防設備異常 演藝廳及實驗劇場暫停對外開放

嘉義縣表演藝術中心演藝廳和實驗劇場暫停開放。（圖由嘉義縣政府提供）

嘉義縣表演藝術中心是當地重要的藝文展演場所，縣府今天緊急發布訊息，嘉義縣表演藝術中心演藝廳及實驗劇場於5月29日消防設備測試發生異常，為維護公共安全，保護民眾及表演團隊生命財產安全，即日起關閉停止演出，後續開放時間另行公告。

嘉義縣文化觀光局表示，表藝中心經定期消防安檢後，發現演藝廳及實驗劇場消防灑水系統故障，因屬挑高建築，灑水設備裝置於2至3層樓高，須全面撤除館內觀眾席座椅並搭設鷹架始可觸及檢視，並須於測試前進行場內硬體設備防護以避免浸水毀損，整體工程龐大，耗時且難度甚高。

請繼續往下閱讀...

經緊急開會諮詢專業建議，並多方評估研商後決定，在正常營運下無法全面檢修改善，基於公共安全及風險預防，並確保入館民眾及表演團隊生命財產安全，決定緊急採取預防性閉館措施，即日起緊急關閉兩廳，暫停對外開放，有關兩廳所有活動均全數暫停，並加速完成整體修復改善工程。

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴表示，消防安全為公共安全首要，涉及觀眾與表演團隊生命財產安全，不容許任何疏漏，緊急休館啟動檢修計畫，以最嚴謹且高規格標準檢視場館消防安全設施。

表藝中心表示，目前已洽請專業消防技師團隊啟動檢修作業，於確保各項消防設備皆能運作安全無虞後，再重啟營運；因兩廳緊急停演受影響的團隊與觀眾，中心已著手研擬配套措施以維護權益，相關訊息將於中心官網與官方社群平台公告或電洽中心詢問，已預約租借場館的團隊，中心將請專人聯繫辦理延期或退費。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法