大冠鷲寶寶暴斃網不捨 「鷲星」解剖驚見多處出血疑中毒

大冠鷲寶寶「鷲星」昨突然死亡，讓許多守在直播螢幕前的觀眾感到錯愕，官方也遺憾宣布將這次直播將於今午收播。（圖擷自臉書「屏科大鳥類生態研究室 NPUST Bird Ecology Lab」）

屏東科技大學、昕昌生態科研公司所架設的屏東大冠鷲繁殖巢位直播，大冠鷲寶寶「鷲星」在昨（1日）上午8時5分突然死亡，讓許多守在直播螢幕前的「線上保全」（觀眾）感到錯愕；研究人員上樹回收遺體，初步研究發現其體內多處器官都有出血狀況，也遺憾宣布這次直播今（2）日中午停止。

屏科大鳥類生態研究室在臉書說明「鷲星」病理解剖報告，發現43日齡的「鷲星」有845公克重，但體型消瘦。其體內多處器官出血，包括翼下皮膜、眼睛、胸肌、食道、心臟、肺部及肝臟等部位均有出血情形，初步懷疑是中毒導致，不過詳細原因仍須等待毒物檢驗結果來確認。由於檢驗與分析需要時間，等到檢驗結果出爐會再公布。

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台灣猛禽研究會在2024年春季進行大冠鷲Uni的直播，當時僅直播10天約三週大的Uni在鏡頭前倒下，體態消瘦、體腔出血與臟器蒼白，後續送驗證實為急性農藥中毒與感染血液寄生蟲而死。不過，本次大冠鷲幼鳥鷲星送驗結果尚未出爐，仍待後續送驗報告，方能釐清原因。

屏科大鳥類生態研究室也遺憾宣布，由於巢位已無幼鳥活動，本巢位直播預計於6/2中午停止播送。

屏科大鳥類生態研究室強調，透過猛禽巢位直播鏡頭，能即時看見生命成長的喜悅，也可能親眼目睹牠們面臨風險甚至死亡的瞬間。希望藉由這些「鷲星」的生命故事，了解野生動物族群所面臨的環境壓力與潛在威脅，找出問題發生的根本原因，並作為未來保育工作的參考依據。

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