阿里山林鐵與瑞士雷蒂亞鐵路締結姊妹鐵道

阿里山林鐵與瑞士雷蒂亞鐵路正式簽署合作協議。（林鐵及文資處提供）

阿里山林業鐵路推展國際合作，農業部林業及自然保育署署長林華慶率團前往瑞士聖莫里茨市（St. Moritz），昨與名列聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產的雷蒂亞鐵路（Rhätische Bahn, RhB）簽署協議書，雙方締結為姊妹鐵道，是阿里山林鐵繼與日本、印度、瑞士、英國、斯洛伐克及澳洲結盟後，跨越6國締結的第11條姊妹鐵道，兩條各自承載阿爾卑斯山與阿里山自然地景的山岳鐵道將開啟夥伴關係。

締結儀式由駐瑞士臺北經濟文化代表王思維大使、雷蒂亞鐵路執行長 Renato Fasciati、聖莫里茨首長 Christian Jott Jenny、蓬特雷西納首長 Nora Saratz Cazin、恩加丁聖莫里茨旅遊局執行長Marijana Jakic、雷蒂亞鐵路市場管理部門負責人Michel Pauchard、亞太區行銷經理Patrick Miescher，以及瑞士臺灣商業聯盟等的共同見證。

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林鐵及文資處表示，雷蒂亞鐵路路線總長385公里，30%處於海拔1500公尺以上的高山上運行，每年超過1500 萬名旅客搭乘；2008年以「阿爾布拉／伯連納景觀」之名登錄聯合國世界遺產，特色包含大量螺旋隧道、梯形路堤及高架橋等工程設計。阿里山林鐵是我國定「重要文化景觀」，路線總長77.85公里，爬升2421公尺，2025年服務124萬旅客；以螺旋登山、之字形折返等設計克服急峻山勢。兩條鐵道在隧道、橋梁與馬蹄彎設計上，展現跨越國界的工程智慧，雙雙獲選為 2025年《寂寞星球》（Lonely Planet）《世界史詩級鐵道之旅》專書的歐、亞區推薦旅程。

2025年9月文化部文化資產局舉辦「2025年臺灣文化遺產國際論壇」邀請雷蒂亞鐵路亞太區行銷經理Patrick Miescher訪臺，以「瑞士雷蒂亞鐵路：世界遺產為基礎的蘭德瓦瑟世界計畫與永續發展」專題演講，Patrick Miescher並拜會林業及自然保育署就世界文化遺產鐵路經營進行交流，隨後更實地考察阿里山林鐵，對林鐵的鐵道技術、自然生態與文化底蘊深感驚艷，觀察到兩條鐵路在工程挑戰與文資保存上的高度共通性與價值認同，進而促成雙方締結姊妹鐵路。

林華慶在瑞士以《阿里山林業鐵路：百年變革與韌性》為題進行簡報，受邀參加雷蒂亞鐵路Ge 4/4 III型機關車亮相儀式；林華慶說，雷鐵在現代化設備與文化遺產間的平衡具參考價值，阿里山林鐵全新觀光列車「森里號」也將於今年投入營運，雙方在車廂美學與乘車體驗的創新有高度共通，未來雙方將深化「遺產治理」與「品牌行銷」的經驗共享，提升高山鐵道的國際觀光魅力。

雷蒂亞鐵路執行長Renato Fasciati表示，非常高興能與阿里山林鐵締結姊妹鐵道夥伴關係，期待透過雙方合作，共同推動臺灣與瑞士的鐵道觀光發展。

林業及自然保育署署長林華慶簡報分享兩條登山鐵路共向世界延伸的旅程。（林鐵及文資處提供）

瑞士雷蒂亞鐵路CEO Dr. Renato Fasciati簡報說明與阿里山林鐵成為合作夥伴。（林鐵及文資處提供）

阿里山林鐵代表團與RhB車輛維修中心成員。（林鐵及文資處提供）

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