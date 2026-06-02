星辰啟航！黃偉哲出席瀛海中學畢典送上祝福

台南市長黃偉哲今日出席瀛海中學畢典送上祝福。（台南市府提供）

南風輕送，驪歌高唱，6月是充滿感恩與祝福的畢業季節。台南市長黃偉哲今（2）日前往瀛海中學參加畢業典禮，為即將邁向人生下一階段的學子們獻上誠摯祝福，期盼所有畢業生未來發展順遂，鵬程萬里。

市長黃偉哲感性表示，參加瀛海的畢業典禮應該是他今天最開心的行程，看到這麼多學子邁向人生光明的旅途，為大家由衷感到高興。他期許學子們在未來都能展翅高飛，追尋屬於自己的夢想，為社會貢獻所長，開創璀璨前程，也期勉在校生持續努力，在課業上不斷精進。

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瀛海高級中學今年國中部畢業生有300位，高中部則有346位，畢業典禮以「星辰新程」為主題，寓意每1位畢業生都是閃耀的星辰，未來將以夢想為指引，航向廣闊的全新旅程。典禮中展現了學校豐富多元的教育成果，除了熱力四射的熱舞與樂團表演，展現學生活力，學生自製的畢業短片更帶領現場師生回顧3年的酸甜苦辣，引發全場共鳴。

典禮中並安排以「扯鈴」為媒介進行的薪火相傳儀式，由高中3年級的畢業生將象徵技藝與精神的扯鈴傳承給在校生，不僅展現瀛海中學深厚的傳承文化，更寓意著責任的交接與祝福的延續，令在場家長與師長倍感動容。

台南市長黃偉哲親筆簽名，期許學子們在未來都能展翅高飛，追尋屬於自己的夢想。（台南市府提供）

瀛海中學「星辰新程」畢典，畢業生與市長黃偉哲（左2）開心合影。（台南市府提供）

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