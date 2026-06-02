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    新北4筆市有農地公告標租 1處鄰陽明山近郊、利用率高 6/16開標

    2026/06/02 11:09 記者黃政嘉／新北報導
    新北市地政局4筆市有農業用地公告標租，其中1筆是台北市北投區湖山段三小段，鄰陽明山近郊，大小適中。（圖由新北市地政局提供）

    新北市地政局4筆市有農業用地公告標租，其中1筆是台北市北投區湖山段三小段，鄰陽明山近郊，大小適中。（圖由新北市地政局提供）

    新北市地政局4筆市有農業用地公告標租，包括三峽區1筆及台北市北投區3筆，地政局指出，其中1筆位於陽明山近郊，地形方正，大小適中，閒暇之餘可打造專屬田園空間，4筆農地將於6月16日上午10點於新北市府23樓2324會議室開標，歡迎有意願從事農作的民眾投標。

    地政局徵收科科長謝秀琳表示，為增進土地有效利用，地政局將經管的閒置市有農業用地，以標租方式供民眾作農業使用，凡具有行為能力的國民或外國人民，以及農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構等經取得許可的法人，都能參加投標；標租年租金額為當期申報地價總額乘以得標年租金率，以年租金率千分之6為底標，由投標年租金率最高者得標，租期6年。

    謝秀琳指出，4筆標租的農業用地中，其中1筆為台北市北投區湖山段三小段的市有農地，處陽明山近郊，地形方正、總面積為663.79平方公尺，土地利用率高，閒暇之餘可體驗食農樂趣，自栽自食。

    地政局説明，本次標租的4筆土地清冊、投標須知、標租契約書及投標單，已公告於新北市府各區公所及土地所在地的里辦公室公告欄，也可到地政局官網（（https://i.land.ntpc.gov.tw/landsar/lrow/index.html）查詢；有意參與投標者須於6月16日上午9點30分前，將投標單連同繳押標金的票據置於信封內密封，以掛號方式寄達板橋郵政第30之12號信箱。

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