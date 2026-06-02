廢材重生 嘉工攜手和碩開發永續鉛筆

嘉工室設科推動永續教育與技職實作課程，攜手和碩讓廢材重生。（嘉工提供）

和碩聯合科技將每年產生的大量廢棄木棧板交由嘉義高工室內設計科進行廢材重生，繼去年製作「環保色鉛筆」，今年進一步開發「永續鉛筆套組」，和碩將完成的永續鉛筆套組回贈給校方，提供學生設計製圖課程教學應用，共同為廢材重生及環保盡心力。

嘉工校長陳瑞洲日前致贈感謝狀，由和碩機構及工業設計中心工業設計處經理楊字民代表受贈，嘉工家長會長陳英梅、室設科主任楊雅筑等人到場見證。

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陳瑞洲表示，嘉工室設科推動永續教育與技職實作課程，攜手和碩拓展「廢材重生，創意無限」合作計畫，透過循環設計與木作實務結合，將企業廢棄木棧板轉化為永續文具，讓學生從實作中認識資源循環與ESG理念。

此計畫運用和碩廠區每年產生的大量廢棄木棧板轉化為具有獨特價值的創意工具筆，由室設科師生負責設計與製作，去年製作「環保色鉛筆」，今年進一步開發「永續鉛筆套組」。

此外，和碩設計團隊也到學校與學生進行設計交流，分享產品概念發展，材料轉換及企業內部提案過程。引導學生從設計思考、構想到落實，強化培養永續創新思維與實作能力。

陳瑞洲說，未來學校將持續推動特色課程發展，預計115學年度開設雲嘉地區唯一特色班（木藝設計班），期盼透過人才永續培育，傳承經驗與世代創新，共同推動永續教育與循環設計發展。

嘉工校長陳瑞洲（右三）致贈感謝狀，由和碩經理楊字民（左二）代表受贈。（嘉工提供）

嘉工室內設計科攜手和碩製作開發「永續鉛筆套組」。（嘉工提供）

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