以國際標準評量國家公園經營 內政部：接軌國際提升能見度

內政部國家公園署今舉辦「2026國家公園經營管理與效能國際研討會」，邀請7國國家保護區相關專家齊聚一堂，探討經營管理與效能的議題。（記者楊綿傑攝）

分享台灣經驗，與國際交流！內政部國家公園署今舉辦「2026國家公園經營管理與效能國際研討會」，邀請7國國家保護區相關專家齊聚一堂，探討經營管理與效能的議題。內政部指出，目前台灣已有4座國家公園、1座國家自然公園利用國際標準進行經營治理的自我評量，至明年底前將再納入5座國家公園，盼藉此提升台灣國家公園的國際能見度。

該研討會由台大教授盧道杰團隊辦理，邀請包括歐洲國家公園及保護區聯盟主席、德國及法國專家、以及來自亞洲日本、韓國、越南、馬來西亞、菲律賓等國共9位代表，分享制度化管理、生物多樣性監測與在地治理經驗，同時我國國家公園曾參與過評量的各管處也發表評量成果。內政部長劉世芳認為，這不僅讓台灣能理解全球趨勢，也讓國際社群看見台灣的努力與成果。

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劉世芳會前指出，台灣國家公園在生物多樣性及登山運動界很有名，藉研討會邀請國際學者專家提供參考意見，希望能在IUCN綠色名錄（Green List）中扮演重要角色，不僅與國際接軌，更可以把國家公園之美、台灣守護山林、生物多樣性，呈現給世界各國愛好者，對台灣的國家公園在國際能見度將提高許多，而未來不管在台灣或國際辦的相關研討會，台灣也都不會缺席。

劉世芳於開幕致詞中談到，台灣目前已設立9座國家公園及1座國家自然公園，涵蓋高山、森林、濕地、海岸及海洋等多樣生態系，總保護面積超過75萬公頃。而在氣候變遷加劇、生物多樣性快速流失的當下，設立保護區已不足以回應挑戰，確保「保護區被有效管理」成重要課題。國際自然保護聯盟長期推動的「經營管理效能評量」，正是全球用以檢視保護區治理品質的重要工具，也與綠色名錄等國際機制密切接軌。

劉世芳指出，國家公園署在2020年首次以雪霸國家公園完成國內第1座大型保護區的經營管理效能評量，並陸續完成陽明山、玉山、太魯閣國家公園及壽山國家自然公園的評量作業，增進了管理處同仁對國家公園資源的瞭解及經營管理共識的建立，更有助於與利害關係人的互動。

國家公園署署長王成機提到，目前還有5個國家公園還未利用此國際標準進行經營管理評量，預計從今年到明年底，就會全數完成，讓全台的國家公園、國家自然公園都能跟上國際標準進行評量。

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