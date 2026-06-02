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    首頁 > 生活

    世界遺產瑞士雷蒂亞鐵路 阿里山林鐵締結姊妹鐵道

    2026/06/02 10:02 記者楊媛婷／台北報導
    林保署署長林華慶（左）與RhB執行長Dr. Renato Fasciati共同持互贈車頭牌于聖莫里茨號前合影。（林業保育署提供）

    林保署署長林華慶（左）與RhB執行長Dr. Renato Fasciati共同持互贈車頭牌于聖莫里茨號前合影。（林業保育署提供）

    阿里山林鐵是世界少見的高山鐵路，農業部林業保育署今（2日）宣布，和名列聯合國教科文組織世界遺產的雷蒂亞鐵路（Rhätische Bahn, RhB）於瑞士當地時間1日簽屬協議書締結姊妹鐵道，各自承載阿里山與阿爾卑斯山自然地景的山岳鐵道將開啟夥伴關係。

    繼與日本、印度、瑞士、英國、斯洛伐克、澳洲等6國各11條鐵道結盟後，林保署署長林華慶率團赴瑞士聖莫里茨市，和瑞士雷蒂亞鐵路締結姊妹鐵道，林保署表示，雷蒂亞鐵路路線總長385公里，其中30%處於海拔1500公尺以上的高山上運行，每年超過1500萬名旅客搭乘；2008年以「阿爾布拉／伯連納景觀」之名登錄聯合國世界遺產，特色包含大量螺旋隧道、梯形路堤及高架橋等工程設計。

    林保署表示，這次和雷蒂亞鐵路雙邊締結的契機在於文化部文資局去年舉辦國際論壇，邀請雷蒂亞鐵路亞太區行銷經理Patrick Miescher訪台，期間拜會林保署並就世界文化遺產鐵路經營交流並實地訪查，對阿里山林鐵大大驚豔，也觀察到兩條鐵路的共通性與價值認同，進而促成締結姊妹鐵路。

    林保署表示，未來雙方將深化「遺產治理」與「品牌行銷」的經驗共享，攜手提升高山鐵道的國際觀光魅力，也可望帶動雙邊觀光互惠。

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