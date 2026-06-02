114學年度全國學生舞蹈賽 竹縣連摘11個特優、14項優等

松林國小謝雨姍（右2）獲114學年全國學生舞蹈比賽個人組民俗舞特優第一名。（記者黃美珠攝）

114學年度全國學生舞蹈賽擂台上，新竹縣學生表現亮眼，個人組共獲5項特優和4項優等，團體組也捧回6項特優跟10項優等。其中個人組六家高中附設國中部學生莊辰潔最亮眼，她用精湛舞技跟細膩情感詮釋，拿下國中個人組民俗舞全國特優第1名之外，也獲得全區「最佳舞技獎」的肯定。

另外，松林國小不僅有吳姵萱、謝雨姍在國小個人組分別得到現代舞、民俗舞的特優第一名。該校也以《乘風破浪》，蟬聯國小現代舞乙組的特優第一，且是3連霸。

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至於國小現代舞甲組特優，則第8度由光明國小霸榜。光明國小以《蜂築師》在這個全國賽事寫下8連勝的傳奇。指導老師葉姿慧也第6年榮獲「最佳編舞獎」，可見其卓越的編、創實力。

至於全校僅60名學生的東光國小，今年首度登上全國賽舞台就一舉派出27名學生赴會，他們結合武術甩棍、長紗以及民俗舞來演繹《祈．河殤》，表現的是客家先民的「撒猛」精神，因此以黑馬之姿帶回「優等」。

新竹縣整體成績，在個人組特優第1名有：莊辰潔（六家附中，民俗舞，兼獲最佳舞技獎）、吳姵萱（松林國小，現代舞）、謝雨姗（松林國小，民俗舞）。

團體組特優則有：陽明交大附中（民俗舞，獲最佳編舞獎）、十興國小（民俗舞，獲最佳編舞獎）、光明國小（現代舞，獲最佳編舞獎）、山崎國小（民俗舞）、忠孝國中（現代舞）、松林國小（現代舞）。

松林國小吳姵萱（右3）獲114學年全國學生舞蹈比賽個人組現代舞特優第一名。（記者黃美珠攝）

六家高中附設國中部莊辰潔（右）同時抱回全國學生舞蹈比賽個人組民俗舞特優第一名和最佳舞技獎。（記者黃美珠攝）

新竹縣學生們在114學年全國舞蹈比賽中，光是個人組就拿回5個特優。（記者黃美珠攝）

光明國小拿下全國學生舞蹈比賽國小B團體甲組現代舞特優。（記者黃美珠攝）

十興國小拿下全國學生舞蹈比賽國小B團體甲組民俗舞特優。（記者黃美珠攝）

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