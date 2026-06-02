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    首頁 > 生活

    高雄太平國小35學生 熱血挑戰單車百K完騎鵝鑾鼻

    2026/06/02 10:05 記者許麗娟／高雄報導
    太平國小35名學生在師長的陪伴下，完騎百K抵達終點墾丁鵝鑾鼻。（太平國小提供）

    太平國小35名學生在師長的陪伴下，完騎百K抵達終點墾丁鵝鑾鼻。（太平國小提供）

    迎接畢業季，高雄市小港區太平國小舉辦「單車挑戰百K鵝鑾鼻」活動，今年邁入第3年，共有35名學生熱血參與，5月30日一早出發，一路克服體力與意志考驗，成功騎抵台灣最南端鵝鑾鼻，為自己的成長歷程留下難忘的一頁。

    太平國小指出，今年參與挑戰的學生有14名應屆畢業生、12名在校生及9名校友，加上家長、師長及工作團隊共53人同行。為了讓學生做好充分準備，學校事前安排20公里及50公里兩次訓練課程，並規劃完善後勤支援，每次休息時，總教練都會再次說明路況與注意事項，讓孩子安心前行。

    參與學生中，年紀最小的二年級學童在家長一路陪伴下完成全程，展現超齡毅力；另有1名學生在出發前一週才剛學會騎單車，仍勇敢報名挑戰。當天車隊緩緩騎抵鵝鑾鼻停車場時，早已等候多時的親友團爆出熱烈掌聲與歡呼聲，為完成百K挑戰的小騎士們喝采。

    學生黃昆澤說，報名時自己還不會騎單車，因為去過鵝鑾鼻，對當地美景印象深刻，因此下定決心學會騎車完成挑戰。他說：「相信自己可以，所以努力學習，最後真的做到了！」

    學生梁品彥也說，過程中一度覺得體力透支，但沿途聽見許多家長的鼓勵聲，尤其看到剛下夜班的爸爸特地開車前來加油時，讓他瞬間就有力氣了，直說明年還想再參加！

    校長翁瑞美表示，百K挑戰不只是體能測驗，孩子透過訓練、堅持與團隊合作，學習面對挫折並突破自我；這份共同陪伴孩子成長的力量，是太平國小最珍貴的教育資產，讓學生們在挑戰中學習，在實踐中成長。

    單車挑戰百K是體力與毅力的雙重考驗。（太平國小提供）

    單車挑戰百K是體力與毅力的雙重考驗。（太平國小提供）

    挑戰過程中，學校亦備有補給車、保母車等後備支援。（太平國小提供）

    挑戰過程中，學校亦備有補給車、保母車等後備支援。（太平國小提供）

    學生一早從太平國小出發，一路往南騎往墾丁鵝鑾鼻。（太平國小提供）

    學生一早從太平國小出發，一路往南騎往墾丁鵝鑾鼻。（太平國小提供）

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