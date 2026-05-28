東方美學打造獨特魔術魅力 黃柏翰創意魔術走向國際

黃柏翰以東方美學打造獨特魔術魅力走向國際。（圖由高雄大學提供）

高雄大學《卓越講座》昨邀請國際級魔術師黃柏翰到校演講，他以一連串翻轉觀眾想像的互動魔術炒熱全場氣氛，也分享自己如何從台大環境工程背景出發，將徐志摩、《再別康橋》與東方美學融入魔術創作，最終站上法國電視與美國好萊塢魔術城堡舞台。

推廣教育中心主任陳志文表示，大學教育除了專業知識外，更重要的是培養學生面對未來的創造力、表達力與差異化思維，因此特別邀請具有跨域創作背景的黃柏翰到校分享，希望學生從中看見不同的人生可能。他指出，黃柏翰不僅曾登上英國世界魔術大賽，也受邀赴美國好萊塢魔術城堡及法國知名電視節目演出，「讓世界看見台灣魔術的創意與實力」。

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黃柏翰表示，魔術對他而言不只是技巧，而是一種與觀眾交流情感的藝術，「夢想不是一句口號，而是做夢都在想的事情。」他回憶，自己15歲、高中一年級時第一次接觸魔術，當時看見學長將普通硬幣變成巨大金幣，深受震撼，也因此立志成為魔術師。

不過，他很快發現，「真正困難的不是學魔術，而是站上舞台。」高中時第一次在成功高中舞會演出，台下約有3000名學生，他為了短短1分鐘表演準備了3個月，但正式演出時，道具卻意外掉落地面，讓他第一次真正感受到舞台壓力。他坦言，「台下練100次，上台還是會緊張、會失誤」。

也因為這段經驗，黃柏翰開始思考「我想成為與眾不同的魔術師」。他後來受到《人間四月天》影響，開始對徐志摩產生興趣，並萌生「如果徐志摩會變魔術，會是什麼樣子」的想法。於是，他開始自行設計長袍馬褂、圓眼鏡、皮箱、書本與詩集等道具，甚至研究徐志摩說話與走路方式，希望真正「成為那個角色」，最終發展成結合文學、東方美學與舞台敘事的代表作《再別康橋》。他直言：「如果我只是變鴿子、變撲克牌，法國電視台為什麼要找我？因為我的東西是獨一無二的。」

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