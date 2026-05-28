救生員人力不足 台南善化區游泳池6/1起開放半池

台南善化區游泳池因救生員人力不足，6月1日起將開放半池供民眾使用，工作人員近日放水試運轉，並拉線區隔開放區與暫不開放的深水區。（記者劉婉君攝）

天氣炎熱，不少民眾游泳消暑，但台南市善化區游泳池因救生員人力不足，遲遲無法開放，引來不少民眾抱怨。善化區公所雖自四月起積極徵才，也曾多次尋求委外經營廠商，目前卻仍未能招到人，只好先以開放半池方式因應，預計自六月一日起開放。

善化區游泳池自2001年8月開幕，迄今已將近25年，面積約1400平方公尺，依照運動部「游泳池管理規範」，需配置5名救生員，但4月時因有3人轉換跑道至民間知名企業等單位上班，人力不足，區公所雖然已上網公告徵才3次，截至目前為止，仍無人應徵，與3、4家民間團隊洽談委外營運意願，也因設備老舊而遭拒絕。

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由於許多區民希望游泳池可以快一點開放，善化區長譚乃澄表示，6月1日起將先開放半池供民眾使用，即8條水道僅開放水深130公分的範圍，另有幼兒池與兒童池。其餘160公分的深池部分以及SPA將暫不開放。

譚乃澄說，區公所會持續徵求救生員加入，也會繼續爭取經費，明年起逐年改善游泳池設備。

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