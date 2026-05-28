為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    救生員人力不足 台南善化區游泳池6/1起開放半池

    2026/05/28 15:51 記者劉婉君／台南報導
    台南善化區游泳池因救生員人力不足，6月1日起將開放半池供民眾使用，工作人員近日放水試運轉，並拉線區隔開放區與暫不開放的深水區。（記者劉婉君攝）

    台南善化區游泳池因救生員人力不足，6月1日起將開放半池供民眾使用，工作人員近日放水試運轉，並拉線區隔開放區與暫不開放的深水區。（記者劉婉君攝）

    天氣炎熱，不少民眾游泳消暑，但台南市善化區游泳池因救生員人力不足，遲遲無法開放，引來不少民眾抱怨。善化區公所雖自四月起積極徵才，也曾多次尋求委外經營廠商，目前卻仍未能招到人，只好先以開放半池方式因應，預計自六月一日起開放。

    善化區游泳池自2001年8月開幕，迄今已將近25年，面積約1400平方公尺，依照運動部「游泳池管理規範」，需配置5名救生員，但4月時因有3人轉換跑道至民間知名企業等單位上班，人力不足，區公所雖然已上網公告徵才3次，截至目前為止，仍無人應徵，與3、4家民間團隊洽談委外營運意願，也因設備老舊而遭拒絕。

    由於許多區民希望游泳池可以快一點開放，善化區長譚乃澄表示，6月1日起將先開放半池供民眾使用，即8條水道僅開放水深130公分的範圍，另有幼兒池與兒童池。其餘160公分的深池部分以及SPA將暫不開放。

    譚乃澄說，區公所會持續徵求救生員加入，也會繼續爭取經費，明年起逐年改善游泳池設備。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播