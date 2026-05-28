雨天積水易打滑！國道翻修422公里鋪面 多孔隙瀝青混凝土超排水

高公局在部分國道路段重新翻修PAC瀝青鋪面，增加排水效能。（圖由高公局提供）

因應近年受全球暖化與氣候變遷影響，颱風及暴雨發生頻率與強度增加，部分國道在豪大雨期間易積水，增加車輛打滑、車禍風險。交通部高速公路局今天（28日）說明，已翻修422公里的多孔隙瀝青混凝土，增加排水能力。

高公局表示，多孔隙瀝青混凝土鋪面具備良好的抗滑與排水能力，高速公路局自去年起實施「國道鋪面雨天行車安全提升盤點計畫」，全面檢視國道雨天行車安全，加鋪多孔隙瀝青混凝土（PAC），主要在易產生水膜路段、抗滑值降低路段重新翻修，鋪設PAC後，雨水可以直接從鋪面內流到路側排水溝，很快排水、減少積水。

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高公局表示，依據去年度最新之的鋪面檢測成果統計，國道主線抗滑性能符合標準，高公局也透過「區域聯防機制」，整合比對平時巡查發現及歷年事故資料，精準盤點出需要加強排水設施與鋪面抗滑的重點位置及路段，目前已完成現勘並辦理相關改善措施。

高公局舉例，國道1號北上銅鑼出口匝道前因瞬間強降雨導致事故發生頻率較往年比例高，高公局在第3、4車道及外路肩鋪築4公分多孔隙瀝青混凝土，加強路面排水效能。

另外，還有國1高架南向接國2機場系統為例，因該匝道路段屬彎道且下坡，改善前有因超速導致失控情形發生。高公局採刨舖路面，增加路面抗滑，並在匝道彎道處增設警示及導引標誌，改善後該路段每年肇事件數由50件降低到2件。

高公局表示，考量今年極端氣候風險難以完全預測，相關關注路段將接續追蹤觀察2年以上以確認成效；為落實長效管理，每年將定期更新關注位置清冊。

高公局在部分國道路段重新翻修PAC瀝青鋪面，增加排水效能。（圖由高公局提供）

高公局在部分國道路段重新翻修PAC瀝青鋪面，增加排水效能。（圖由高公局提供）

高公局在部分國道路段重新翻修PAC瀝青鋪面，增加排水效能。（圖由高公局提供）

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