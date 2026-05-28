台南庇護工場、晴天坊推端午商品 用消費力挺弱勢群族創業

台南市勞工局輔導成立的「庇護工場」及「晴天創意築夢坊」推出端午節系列商品，主打素粽、冰粽、肉粽，以及包中零錢包、左手香沐浴皂、粽子針織吊飾等應景商品。（記者楊金城攝）

台南市勞工局輔導成立的「庇護工場」及「晴天創意築夢坊」推出端午節系列商品，包括素粽、冰粽、肉粽，以及包中零錢包、左手香沐浴皂、粽子針織吊飾等應景商品，號召民眾購買，支持身心障礙朋友及特定對象就業、發展創業。

勞工局今天（28日）宣傳行銷手作藝品及特色美食，並協助在露天市集電商平台上架販售，商品豐富多元，就業促進科科長沈淑敏表示，民眾選購端午系列商品，不僅增添節慶氛圍，也透過消費行動支持弱勢族群穩定就創業，讓端午佳節更添溫暖與幸福。

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在應景的粽子，喜憨兒庇護工場推出「粽夏派對禮盒」，有創意冰粽、人氣東坡肉粽與餡料豐富的板栗蔬食粽，令人驚艷；菩提澄園庇護工場推出「素粽禮盒」，以花生、香菇、栗子與素鴨肉入餡，令人回味無窮。

小品食光烘培庇護工場推出「粽麼這麼可愛，粽是想送你」，純手工拼接粽子造型餅乾，療癒與驚喜感滿滿；「小品圓舞曲」是酥鬆細緻、甜而不膩的法式雪球，不僅是甜點，更是庇護員工親手完成的第一份作品，承載著努力與成長的故事。

「午時洗沐禮盒」由晴天坊夥伴慈光心智運用午時水製成平安皂，搭配「小烏龜的窩編織手作」的傳統針織茄芷袋，將台灣在地元素化為最真摯的端午祝福；「好運粽來禮盒」結合「苹空想像」製作的好運粽來錢包及小烏龜的窩編織手作編織的馬上粽針織吊飾，送上好運的祝福。

「包起好運袋著走禮盒」由艾布布個人工作室製作包中包粽包及苹空想像的端午風格多功能提袋，粽子元素的提袋及收納小包不僅兼具實用與方便，也為日常穿搭增加亮點與可愛。勞工局表示，民眾即日起至6月10日購買商品有早鳥優惠促銷，指定商品享9折優惠，另消費滿500元再送限定好禮手工書。

可愛的針織茄芷袋、粽子小錢包、馬上粽、平安皂等。（記者楊金城攝）

粽子造型餅乾，可愛、療癒。（記者楊金城攝）

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