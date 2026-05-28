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    首頁 > 生活

    三班護病比分階段上路細節擬下週預告 石崇良：遵循2024年共識標準

    2026/05/28 15:38 記者林志怡／台北報導
    「醫療機構設置標準」修正草案預計下週預告。（記者林志怡攝）

    「醫療機構設置標準」修正草案預計下週預告。（記者林志怡攝）

    三班護病比已正式修入「醫療法」，外界持續關注正式落地實施期程。衛福部長石崇良表示，「醫療機構設置標準」修正草案將採行2024年取得共識的三班護病比標準與計算方式，並明述分階段實施期程，預計於下週預告，收集各界意見後再行公告。

    為減輕護理人力負擔，三班護病比已正式修入「醫療法」，衛福部原規劃2年緩衝期，並據此修正「醫療機構設置標準」，希望5月20日前預告，但因賴清德總統於今年5月12日國際護理師節慶祝活動宣示，改採明年分階段實施上路做法，衛福部醫事司因此重新修訂「設置標準」內容，力拚本月底預告。

    石崇良指出，衛福部持續朝向明年5月20日起三班護病比入法並分階段正式落實方向規劃，其中第一階段預計於明年5月20日前上路，目前醫事司持續準備法規預告程序，預計下週進行「醫療機構設置標準」第12條之一的預告，並將明確說明分階段實施期程。

    此外，石崇良表示，草案中的三班護病比標準與計算方式，經5月8日與醫界、護理團體等召開會議討論已取得共識，將採行2024年定下的三班護病比標準與計算方式，且「醫療機構設置標準」修正草案預告後會收集各界意見並再行公告。

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