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    首頁 > 生活

    5000元成長津貼擬明年上路 石崇良揭想領需滿足「2條件」

    2026/05/28 15:08 記者林志怡／台北報導
    衛福部長石崇良。（記者林志怡攝）

    衛福部長石崇良。（記者林志怡攝）

    總統賴清德日前喊出0至18歲可領5000元成長津貼，衛福部規劃2027年正式上路，衛福部長石崇良今日表示，成長津貼受領與預存對象需滿足「具有中華民國國籍」、「在台灣設籍」等條件，否則將無法提撥預存或領取，另若子女在18歲以前死亡，目前規劃父母可領取預撥部分，實際細節有待實施要點規範。

    0至18歲成長津貼擬於明年上路，其中0至未滿6歲採取全款5000元現金發放，6至18歲則採取2500元現金、2500元則強制匯入政府特設的「兒少成長津貼專戶」做法。石崇良說，衛福部為0至18歲成長津貼主責部會，目前已修正少子女化對策方案計劃，後續會編入2027年公務預算內，經立法院審議通過後實施。

    石崇良表示，因為6至18歲的成長津貼有預存概念，要到18歲才能領取，因此規劃要求提撥預存與領取當下需滿足2條件才能領取，包括「具有中華民國國籍」與「在台灣設籍」等，條件與參與全民健康保險相同，具有中華民國國籍卻長期不在國內的兒少將不符合領取資格。

    此外，石崇良指出，若兒少於成長津貼預存部分期間不符合前述2條件，衛福部會與戶政單位進行資料勾稽，自成就條件起預撥，以7歲起入籍並具有中華民國國籍為例，衛福部自9歲起才會幫孩子進行提撥預存，後續一旦喪失國籍或除籍，就會停止提撥。

    石崇良也提到，若兒少在18歲前死亡，目前規劃監護人可以申請預撥部分，實際規範與細節有待最終實施要點詳細規範。

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