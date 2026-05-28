台灣最大企業簡訊平台出包 北市府：兩合作案無直接重大風險

台灣企業簡訊龍頭平台EVERY8D母公司互動資通內網被駭，北市府與其有兩合作項目，資訊局長趙式隆表示，經清查無重大直接風險。（記者何玉華攝）

台灣企業簡訊龍頭平台EVERY8D近日爆發大規模服務異常，母公司互動資通（Teamplus）也傳出內網被駭。台北市議員何孟樺指出，互動資通是市府短碼簡訊服務供應商及內部通訊系統TaipeiON開發、維運商，呼籲市府資訊局即刻清查曝險範圍，依法規就個資保護、資訊安全進行補救、加強防護作為。資訊局長趙式隆表示，初步評估市府無直接重大風險，但秉持「防微杜漸」的基本資安原則，在接獲情資通報的第一時間，已啟動積極作為。

何孟樺指出，台灣市佔最高的OTP簡訊平台EVERY8D遭駭，金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）26日發布黃燈等級資安警訊，iThome報導其母公司互動資通（Teamplus）內網早已被駭。而互動資通不僅是市府短碼簡訊服務供應商，也是內部通訊系統TaipeiON的開發、維運廠商，市府系統安全恐遭波及，應即刻清查曝險範圍，並依法就個資保護、資訊安全進行補救、加強防護作為。

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何孟樺說，依iThome報導，已有「北市社會局關於中央租金補貼專案的意願調查」資訊出現在駭客展示的資料庫外洩樣本中，無論駭客是藉由掌握互動資通公司內網，攔截市府藉由其服務收發、儲存的訊息、或是取得 TaipeiON 原始碼及維護權限，都將為市府資料、市民個資的安全帶來極大風險。

趙式隆說明，互動資通與市府配合兩案，分別是「114年短碼簡訊平臺服務」與「線上公務即時通訊系統 （TaipeiON）」；前者是本次資安事件的標的，但當時內部實測評估不符使用需求，因此從未作為實際政策工具，且因履約情形不佳，持續依約裁罰中。TaipeiON雖與此次資安事件無關，但其中有關的機敏資訊與個人資料，都全數落地留存於北市府資料中心。因此評估此次資安事件對市府無直接重大風險。

趙式隆表示，秉持「防微杜漸」的資安原則，接獲情資通報第一時間，即啟動積極作為，包括立即檢查市府虛擬主機是否有異常、終止承商在北市府的相關權限，並正式啟動對承商的現場稽核程序。並發函承商要求說明資安事件始末及對市府兩合作項目的影響，後續將依其回覆與檢查報告，進行完整影響性評估。

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