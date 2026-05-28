中市南區興大路阿勃勒盛開 吸引民眾賞花打卡

台中市興大路的阿勃勒正盛開著。（記者蘇金鳳攝）

實在太美啦！5月正是阿勃勒盛開季節，台中市南區興大路、正義街口一帶近日花況正好，整排阿勃勒沿著道路與人行步道綻放，金黃色花串在藍天與綠蔭映襯下格外亮眼，成為南區街頭近期熱門拍照景點，不少民眾經過都忍不住停下腳步打卡留念。

1位來自菲律賓、嫁到台灣已27年、現居台中北區的新住民葛麗絲，近日在網路上看到興大路阿勃勒盛開的照片，特別慕名前來賞花拍照，開心與滿樹花串合影。

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葛麗絲表示，現場比照片看起來更漂亮，整排花樹盛開很迷人，民眾不用舟車勞頓跑到遠方，在市區就有這麼舒適的步道可以散步、賞花，讓她覺得非常開心，也很推薦大家趁花季來走走看看。

市議員陳雅惠表示，她的服務處就位在正義街旁。她表示，興大路與正義街口是許多居民日常通行、散步休閒的生活廊帶，最近阿勃勒陸續盛開，讓熟悉的街景多了不同風情。

她說，賞花不一定要跑到很遠的景點，在南區市區就能看到整排金黃花景，對居民來說，也是生活中的小確幸。

陳雅惠指出，興大路、正義街周邊不僅適合賞花拍照，也鄰近中興大學商圈與多家在地店家，民眾可把握花季安排半日小旅行，白天賞花、散步、拍照，接著到周邊喝咖啡、品嘗在地小吃，順道支持南區商圈。

台中市興大路的阿勃勒正盛開著，市議員陳雅惠（右）及新住民葛麗絲（左）忍不住拍起照來。（記者蘇金鳳攝）

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