高溫37度跑大隊接力？ 新北某國小：已取消比賽

連續幾日高溫炎熱，新北市教育局提醒各校辦理戶外課程或體育活動時，應依高溫資訊及現場環境即時調整，必要時延期或暫停。圖為「班班有冷氣」示意畫面。（教育局提供）

連續幾日高溫炎熱，依據中央氣象署預報，今天（28日）新北市高溫達37度，有家長向本報投訴，板橋區某國小罔顧市府防熱機制，執意在今天下午進行大隊接力。對此，教育局、校方表示，已取消今日賽事，以學生安全為優先。

陳姓家長說，孩子就讀的國小今天下午將在戶外進行大隊接力，學校無視連日中央氣象署發布的高溫警報，新北市列入橘色、黃色燈號，連續3天達到38度或36度以上。

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陳姓家長指出，新北市政府及災害應變中心近來持續發布防熱機制，要民眾多在室內避暑、避免外出，關切老人、幼童、慢性病及弱勢族群，但學校是否考量學生健康？還是只想把運動會因雨順延的中、高年級大隊接力完成即可，未考量學生安全的校長、主任等幹部，是否不適任？

陳姓家長質疑，軍中都有超過幾度就不操課、預防中暑的規範，新北市政府號稱照顧市民，但國小學童在市府的防熱機制之外嗎？難道要等到學生中暑、熱衰竭才來亡羊補牢？

教育局回應，經向學校了解，學校原已規劃防熱因應措施，考量中央氣象署發布高溫資訊，且板橋區達高溫橙色燈號，學校已取消今日活動並延期辦理，以維護學生健康與安全。

學校表示，先前已向師生及家長說明，若活動當日遇高溫特報或天候不適合戶外運動，將取消比賽並擇期辦理，後續將依天候狀況、場地條件及學生身體負荷，審慎評估各項戶外活動安排。

教育局說明，已提醒各校辦理戶外課程或體育活動時，應依高溫資訊及現場環境即時調整，必要時應暫停或延期辦理，並落實補水、遮蔭、防曬、觀察學生身體狀況及熱傷害應變處置，確保學生安全，將持續督導學校強化活動前風險評估，避免類似疑慮再發生。

新北市今天高溫達37度，新北市府啟動防熱應變機制。圖為灑水車灑水讓路面降溫。（讀者提供）

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