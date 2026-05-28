為家長「神救援」 台南幼兒園臨托擴大10園所

南市擴增幼兒園臨托服務，提供更多育兒支援。（記者洪瑞琴攝）

為支持家庭育兒、減輕家長照顧壓力，南市教育局推出全市公立及非營利幼兒園定點試辦「幼兒園臨時照顧服務」，廣受家長肯定，因應需求持續增加，115學年度將擴增至10所園所辦理，服務範圍涵蓋更多行政區，打造更完善的育兒友善城市。

不少雙薪家庭或照顧者，常因臨時工作、突發狀況或短暫喘息需求，面臨孩子無人照顧的困境，幼兒園臨托服務就像家長育兒路上的「神救援」，目前試辦園所除平日提供服務外，還有2所園所貼心規劃假日時段，讓家長在時間安排上更有彈性。

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教育局長鄭新輝指出，臨托服務對象為2歲以上至入國小前幼兒，包括已就讀教保服務機構的幼兒也可申請，服務時間原則上每週至少提供5個半日、每半日3小時的彈性照顧，時段可安排於上午8時至12時或下午1時至5時之間，且不限平日或假日辦理。

教育局統計，自2024年試辦以來整體使用率穩定成長，累計服務已達1587人次，顯示家長確實有高度需求，未來也將持續鼓勵更多幼兒園加入臨托服務行列，成為家長最安心的育兒後盾。

10所園所提供臨托服務，包括學甲區市立學甲幼兒園、麻豆區市立麻豆幼兒園、南區永華國小附幼、北區公園國小附幼、玉井區玉井國小附幼、中西區忠義國小附幼、白河區大竹國小附幼、七股區三股國小附幼、市府員工非營利幼兒園，以及鴻仁安平非營利幼兒園。

教育局提醒，有臨托需求的家長，可至教育局網站或教育部國教署「幼兒園臨時照顧服務預約系統」查詢並線上預約，善用育兒資源，減輕照顧壓力。

永華國小附幼臨托服務，萌童認真學畫。（南市教育局提供）

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