山友崩潰！唯一聯外山路施工 宜蘭抹茶山將封閉至11月

宜蘭抹茶山因唯一聯外道路施工，恐封閉到11月。（讀者提供）

宜蘭縣礁溪鄉通往抹茶山的產業道路，傳出因辦理災害復建工程即將封路，宜蘭縣政府農業處今天（28日）證實，2.1公里處災點已敲定6月10日開工，工期150個日曆天，施工期間全面封閉。山友獲知抹茶山恐封閉5個月直呼崩潰。

礁溪抹茶山近幾年爆紅，山友從五峰旗風景區停車場上山，先走一段4公里長的產業道路，到了通天橋後，再走1.6公里的聖母登山步道才能抵達目的地，其中產業道路2.1公里處，去年底受豪雨沖刷，造成道路邊坡坍陷，路面也嚴重龜裂，宜蘭縣政府編列300多萬元災害復建經費，將在6月10日開工。

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縣府農業處本月22日辦理說明會公告施工訊息，由於施工地點是通往抹茶山的唯一路徑，若全面封閉，最快要等到11月才能再見抹茶山，引起眾多山友議論紛紛。

宜蘭藍姓山友說，抹茶山登山人潮絡繹不絕，基於安全考量，山友們贊同縣府施工改善路況，但封閉5個月實在太久了，讓人難以接受，有人建議在施工處另闢便道，提供替代路線供山友使用。

縣府農業處回應，災害復建工程6月10日開工後，會在產業道路1公里處的五峰旗聖母朝聖地（天主教堂）開始封路，山友可進到聖母朝聖地，但通往抹茶山的山路禁止進入，針對施工處另闢便道提議，可能影響山坡地保育，目前暫不考慮，縣府會督促包商如期施工儘早完工，盼在最短時間內解除管制重新開放。

通往抹茶山的產業道路2.1公里處邊坡坍陷，宜蘭縣政府將啟動災害復建。（圖由讀者提供）

壯觀雲海是抹茶山山區的亮點美景。（讀者提供）

抹茶山山友絡繹不絕。（讀者提供）

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