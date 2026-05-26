05/26 各報重點新聞一覽

前總統馬英九委任前國安會秘書長金溥聰等人召開記者會，公布前馬英九基金會執行長蕭旭岑（左）與台商韓螢煥捧著大筆現金的照片。（記者王藝菘攝）

自由時報

蕭旭岑稱在基金會不碰錢 金溥聰公布蕭手捧現金照

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈涉破壞財政紀律，蕭對外回應稱不碰錢，但基金會昨舉行記者會，受馬英九委託的前國安會秘書長金溥聰表示，蕭旭岑稱他在基金會不管錢，但從王光慈電腦硬碟取得的照片顯示，蕭在二〇二三年曾親手收受台商韓螢煥（廈門台協會長）捐款，但在基金會帳戶未找到入帳資料。

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中正預校 今年首開放升讀國防醫大等校 只招高中部 連2年報考人數創新高

國防部中正預校不受少子化影響，連兩年報考人數逆勢創高，今年已一二〇〇人報考，並首度開放畢業生可升讀國防醫學大學、國防大學理工及管理學院，未來有機會挑戰軍醫、軍檢，甚至進入中科院為國效力，多元發展不再侷限於帶部隊。

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高鐵大延誤 逾20萬人受影響 何時恢復正常 今晨首班車出發前公告

一向準時準點的高鐵昨天竟然發生全線大延誤，原來班次全部取消，改成每小時三班全車自由座方式運行，全天影響估計超過二十萬人；高鐵公司發言人鄒衡蕪表示，初判是「更換轉轍器控制機箱電源模組」故障所致，因今天凌晨收班後才能進行全線檢查確認，何時恢復正常營運，今天清晨首班車出發前將公告。

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聯合報

近年最嚴重…高鐵號誌訊號異常致大誤點 影響24萬人

高鐵昨天號誌訊號異常引發近年來最嚴重延誤，一大早趕著上學、上班的民眾遲到，連交通部長陳世凱和多位立委都被卡在高鐵上，立法院交通委員會還延後七十五分鐘審議，估有廿四萬人受影響，陳世凱昨向旅客表達歉意。高鐵公司表示，已查出是更換電源模組導致電流不穩造成。今天是否正常發車，會在首班列車營運前公告。

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陽光行動／人老屋老…雙老加劇 都市囚居難解

台灣去年老年人口占比突破兩成，正式邁入超高齡社會，可以預見往後你我身邊的長者會愈來愈多。另一方面，受制於住戶整合不易等障礙，都更不易、房子愈住愈老，幫老公寓裝電梯也困難重重，老人家被囚居的困局難解。本報記者探查發現人老、屋老的「城市雙老」加劇，迎接超高齡社會的軟硬體都還沒準備好，社會「重幼輕老」，老人已淪政策考量的末段班。

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中國時報

控蕭王記者會 馬自己同意不出席 急簽委託

國安會前祕書長金溥聰25日表示，他是受前總統馬英九委託，揭發馬英九基金會前任執行長蕭旭岑與王光慈涉違反財政紀律。金溥聰說，基金會2月時以現金發放年終獎金，他質疑資金來源未入帳，並公布一張蕭旭岑與台商共同手拿一大疊現鈔的照片。王光慈、蕭旭岑則解釋，這筆錢是台商捐款予馬英九個人，年終獎金是由馬的個人帳戶發出。金溥聰強調，馬英九希望盡速法辦，而他的任務是釐清事實，至於釐清後要怎麼辦，「不要問我意見」，尊重馬的想法。

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400元早餐會 換來數兆元半導體江山

台積電牽動全球的半導體供應鏈，但它的起源是在52年前台北市南陽街1家不起眼的「小欣欣零食店」，時任經濟部長孫運璿及海外學人潘文淵博士等7人在一場早餐會討論下，奠定台灣積體電路科技的發展基礎，政府持續推進而成就如今護國神山的地位。雖然當年店面早已拆除，北市府攜手潘文淵文教基金會、孫運璿學術基金會及美加文化實業公司，25日於原址設立紀念牌。

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中正預校開放參訪校園、與國中學生座談，化解學生對從軍的疑慮。（取自中正預校臉書）

高鐵昨全線大延誤，各站湧現大量人潮，新竹站月台一早就擠爆，民眾頂著高溫烈日排隊等車，有人熱到撐傘遮陽，也有人趴行李箱休息。（記者侯家瑜攝）

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