蕭旭岑稱在基金會不碰錢 金溥聰公布蕭手捧現金照

前總統馬英九委任前國安會秘書長金溥聰等人召開記者會，公布前馬英九基金會執行長蕭旭岑（左）與台商韓螢煥捧著大筆現金的照片。（記者王藝菘攝）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈涉破壞財政紀律，蕭對外回應稱不碰錢，但基金會昨舉行記者會，受馬英九委託的前國安會秘書長金溥聰表示，蕭旭岑稱他在基金會不管錢，但從王光慈電腦硬碟取得的照片顯示，蕭在二〇二三年曾親手收受台商韓螢煥（廈門台協會長）捐款，但在基金會帳戶未找到入帳資料。

金：蕭收台商捐款 未找到入帳資料

蕭：請示相關捐款 馬指示用於公用

蕭旭岑則回應，如果這筆錢要私用，根本不會大方拍照，反而證明他坦蕩蕩、光明磊落。相關的捐款向馬總統請示之後，馬總統指示一切用於公用。

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中央社報導，韓螢煥昨受訪表示，當時他拿出一百萬元，是捐給馬英九個人，地點在台北，他就是錢交給蕭旭岑，代為轉交馬英九；至於怎麼運用安排，他並不過問，與基金會無關，也不知道馬英九基金會這個組織。

金溥聰在記者會表示，基金會今年二月十日舉辦尾牙，但馬英九事前不知情，王光慈當日私下發放年終獎金一四六萬元，還有不知總額的績效獎金，是基金會第一次改用現金。王光慈有和每個人提到，錢是來自台商的捐款，給現金不用繳稅，蕭旭岑當時也在場。

金溥聰還說，王光慈曾兩度拿現金一二〇萬元請同仁代保管，同仁擔心資金來源不明、害怕出事，當場拍照存證；後來該同仁請辭，王光慈也火速將錢拿回。

王光慈則回應，未入帳款是因捐款人不願意留下紀錄，改捐給馬個人，曾請示過馬並獲同意收下，全數用於公務。

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