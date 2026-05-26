中正預校 今年首開放升讀國防醫大等校 只招高中部 連2年報考人數創新高

中正預校開放參訪校園、與國中學生座談，化解學生對從軍的疑慮。（取自中正預校臉書）

國防部中正預校不受少子化影響，連兩年報考人數逆勢創高，今年已一二〇〇人報考，並首度開放畢業生可升讀國防醫學大學、國防大學理工及管理學院，未來有機會挑戰軍醫、軍檢，甚至進入中科院為國效力，多元發展不再侷限於帶部隊。

中正國防幹部預備學校是國軍幹部人才培育搖籃，去年起只招收高中部，擴大招生名額至八百人，在校長張為朝積極招生下，去年一一〇〇人報名創新高，今年報名至五月廿九日截止，已經一二〇〇人報名、再創新高，通過體檢、智力測驗合格已達九一〇人，預期報名人數會更多。

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深入國中座談 化解從軍疑慮

校方今年起深入全國二二三所國中招生，甚至遠赴離島金門、澎湖、小琉球、花東地區，面對面與學生座談，以幽默風趣對談化解學生對從軍的疑慮，並開放參訪校園，讓家長放心把孩子交給學校；校方也重視雙語教學，結合外師教學，並引進數位教學設施，以及英語線上檢測系統，優秀學生有機會赴美國軍校短期交流。

升學管道多元 不再侷限部隊

值得一提的是，過去預校的畢業生只限升讀陸軍、海軍、空軍軍官學校及政治作戰學院，今年首度開放畢業生可升讀國防醫學大學、國防大學理工及管理學院，提供學生更多元升學管道，也為軍事科技人才向下扎根。

校方表示，學生就讀預校享公費，還能月領津貼七千多元，今年鼓勵讓更多青年學子認識中正預校，加上升學管道更多元，未來升讀三軍七校院，畢業後任職少尉軍官薪資待遇五萬八五〇〇元，吸引更多學生報考。

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