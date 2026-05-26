為何突開撕黃國昌？ 黃光芹開連載：早就知道他「名不虛傳」！

黃光芹在文中提到的網路瘋傳「沉默3秒鐘」影片，就是今年4月份李貞秀風波延燒之際，黃國昌問黃光芹「我像會接受老共安排的人？」，黃光芹沉默不語，給了一個眼神，黃國昌只好自答「怎麼可能」，神色明顯不悅。（圖翻攝自「中午來開匯」）

資深媒體人黃光芹上週五（22日）突然在自己的節目上暴走，連珠砲狂轟現任黨主席黃國昌，還爆了不少「大瓜」，黃國昌事後卻罕見不敢回嗆，試圖淡化衝突，引發外界熱議。本週一（25日）黃光芹在個人社群開啟「連載」，娓娓道來自己跟黃國昌翻桌的原因。

黃光芹在臉書發文表示，因為蔥草網軍連日網暴變本加厲，她決定25日起每天下午2點，都會推出「我來說為什麼」系列，來述說自己開撕黃國昌乃至整個民眾黨的前因後果。週一她發布「第一集」，「事件發生後，我看到一開頭就稱認識我30年的媒體老友，或發文、或在電視上聲援我時，除了深知我個性好打抱不平，以及不會沒來由地發動攻擊，一定是有什麼事情觸犯到我的底線。這一次，他們大概猜到，但終究不知道為什麼，就讓我細說分明，也給外界一個交代。」

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「誠如王瑞德所說，事情可能有遠因和近因。其實我早應該在去年7月就起身的，但拖到現在才發難，也是忍耐到一個地步了，所以當網攻因我批評黃國昌一句撲面而來時，就一下把我點燃了。我是從在《Pop Radio》主持廣播節目、黃國昌時任時代力量主席時，就開始邀訪他。他真的名不虛傳，因為遲遲等不到他給時間，眼見第二天中午節目快要開天窗了，我只好被迫出手，臨時補了一個來賓。結果不得了了，他的脾氣發到喧天，還要逼小朋友出面對質，讓我第一次領教到他的氣焰。這件事很快落幕，我隨後放低姿態再邀請他，他不談時力、只談議題，我一切順著他，因此開啟我跟他長達7年以上的採訪關係。」

黃光芹接著說：「這7年間，我坦白說，要訪問黃國昌，必須得順著毛摸，很多敏感議題必須退讓。他不懂的、不想說的，必須自我判斷，除非他自己主動說，例如我在《震傳媒》主持直播節目時，他主動拋出未來想當法務部長，新聞就很大。我就這麼小心翼翼訪了他7年，中間他偶有放軟的時候，但是很少，必須我努力去拉。」

「我是很敏銳的媒體人，知道在前兩次專訪時，媒體和社群網站上瘋傳的『沉默3秒鐘』影片，大概會使我和他的媒體關係走到盡頭。網攻從那時候就開始，我再試探性邀請他，時間雖然給得晚了一些，但他畢竟來了。其實從他誤把訪綱當標題，施了一頓排頭之外，再到他整集節目均雙手抱胸，面露不屑，而我主持的困難，我就心裡有數。這種極其辛苦的採訪關係，應該自我畫上一個句點。於是我回到家中即跟我老公說，這個通告我不要了。」

最後黃光芹表示，「我上週最後一次訪問他，在節目尚未開始時，開玩笑考他：『你知道我和我老公，為何一夕之間賺了300萬？』他說他猜不出來。其實我在那前一天去了一趟勞保局，把我們倆夫妻的退休金辦了下來，不敢說已經財富自由，但至少令我們輕鬆不少。私底下最後一次發問，也成為我長期扮演小丑，所對他開的最後一次玩笑！」

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