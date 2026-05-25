蕭旭岑和舔共台商合捧現金拍照 張益贍提「10問」：檢調應偵辦！

金溥聰表示，蕭旭岑稱他在基金會不管錢，但他們從王光慈電腦硬碟取得的照片顯示，蕭旭岑親手收受台商總會會長韓螢煥捐款，但在基金會帳戶未找到類似金額的入帳資料。（記者王藝菘攝）

前國安會秘書長金溥聰今天（25日）受前總統馬英九委託召開記者會，公開基金會前執行長蕭旭岑與知名親中台商韓螢煥合捧百萬元現金的合照，引發輿論譁然。名嘴張益贍提出「10大質問」，喊話檢調主動偵辦。

張益贍在臉書發文，「金溥聰今天召開記者會，公布一張蕭旭岑接受台商韓螢煥「公開捐款？」的合照，引發政壇譁然。台商企業捐款給馬英九基金會，原本只要合法入帳並申報，並無問題。但為何蕭旭岑未將這筆捐款入帳到馬英九基金會？導致被馬英九基金會調查，甚至未來會有『背信』和『公益侵占』問題。」

請繼續往下閱讀...

「另外這筆錢的流向和目的是什麼？蕭旭岑收受這筆款項時，馬英九本人是否知情？如果這筆款項是不應該收的『黑錢』，以政壇上的習慣都是『私相收授』，比如柯文哲在市長室踩飛輪收錢，給錢的大善人還要在袋子上『蓋一張A4紙』避免被人發現。那為何蕭旭岑、韓螢煥兩人還要『開心』留影合照？是否這張照片是韓螢煥為了『向某人（單位）證明』有把該筆款項交給蕭旭岑？而某人（單位）是誰？目的是什麼？」

他繼續質問：「所以這張照片，除了在馬英九基金會秘書王光慈電腦中存有之外，韓螢煥或對岸統戰單位是否也有這張照片？韓螢煥是『廈門台商會會長』，也是下一屆『台企聯會長』人選，這兩個單位都是中共統戰部門『以商逼政』、『以政促統』的重要台商組織。韓螢煥除了去年12月也邀請多位國民黨立委赴廈門參加活動，引發外界爭議，所以除了給蕭旭岑現金之外，還有沒有其他人也用『相同模式』給予現金？」

「『這張照片』的目的可能不只是單純捐款『開心合照』，背後有無『留存證據』用以要脅兌現中共統戰目的？所以，金溥聰公開的『一張照片』，一刀戳破國民黨『公開的秘密』：中國國民黨長期接受台商資助，背後有沒有中共透過金錢『介選』，甚或『介入政黨和國會運作』？如果是如此，這就已經不是單純『馬英九基金會』的內部事務而已。他涉及到『中華民國前總統』，以及是否違反『反滲透法』甚至是『國安法』的問題了，檢調應該立即動起來主動偵辦，給社會大眾一個真相。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法