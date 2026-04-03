黃國昌問「我像會接受老共安排的人？」 黃光芹沉默眨眼表情網瘋傳

黃國昌在節目中也直接問黃光芹：「從我剛剛跟您對話的過程中，你覺得我像是一個，會接受老共在我們的政黨裡面，安排不分區立委的政黨領導人嗎？」但黃光芹並沒有回答。（取自《中午來開匯》節目畫面）

民眾黨「染紅」風波持續延燒。民眾黨主席黃國昌近日接受廣播節目探討相關議題，期間他問主持人黃光芹：「從我剛剛跟您對話的過程中，你覺得我像是一個，會接受老共在我們的政黨裡面，安排不分區立委的政黨領導人嗎？」結果黃光芹並沒有回答，而是沉默地看著他眨了眨眼，短暫沉默後，黃國昌只好自問自答：「怎麼可能！」這段影片，近日被剪輯後在網路上引發熱議。

黃國昌上個月31日中午接受資深媒體人黃光芹廣播節目《中午來開匯》專訪，有關新任不分區立委李貞秀雙重國籍、直播失言，以及爆出徐春鶯因涉助中共介選情事遭檢方起訴等爭議。他表示，徐、李2人入選，要溯源到2023年創黨主席柯文哲考量新住民、中配成為民眾黨立委候選人，認為該群體在台生育、工作、拿到身分證，就是台灣一份子。

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黃國昌也指出，他有特別去了解，李貞秀是徐春鶯退出之後，選決會透過海選自薦名單選出來的，外傳李貞秀被中共統戰部指定為「徐春鶯接班人」絕對不是事實，他要以民眾黨主席的身分嚴厲駁斥。

黃國昌批，檢調起訴書的內容，大多與「反滲透法」構成要件一點關係也沒有，且內文指徐受中共指示，幫助民眾黨前立委黃珊珊及柯文哲競選等，他也說「這完全違反我在政治上的常識」。

黃國昌在節目中也直接問黃光芹：「從我剛剛跟您對話的過程中，你覺得我像是一個，會接受老共在我們的政黨裡面，安排不分區立委的政黨領導人嗎？」意外的是，黃光芹並沒有回答，只是看著他眨眨眼，並露出有點尷尬的微笑。沉默3秒後，黃國昌才自行接話：「怎麼可能！」

這段影片近日被網友剪輯後，在Threads上瘋傳，不少網友笑翻，留言表示：「震耳欲聾的沉默」、「最害怕突然的安靜」、「一個自問自答、一個難以啟齒」、「沉默是對你最大的尊重」、「連光芹姐都不敢說你不像耶」、「黃光芹的表情說明了一切」。

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