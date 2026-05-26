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    首頁 > 生活

    高鐵大延誤 逾20萬人受影響 何時恢復正常 今晨首班車出發前公告

    2026/05/26 05:30 記者黃宜靜、吳亮儀／台北報導
    高鐵昨全線大延誤，各站湧現大量人潮，新竹站月台一早就擠爆，民眾頂著高溫烈日排隊等車，有人熱到撐傘遮陽，也有人趴行李箱休息。（記者侯家瑜攝）

    高鐵昨全線大延誤，各站湧現大量人潮，新竹站月台一早就擠爆，民眾頂著高溫烈日排隊等車，有人熱到撐傘遮陽，也有人趴行李箱休息。（記者侯家瑜攝）

    一向準時準點的高鐵昨天竟然發生全線大延誤，原來班次全部取消，改成每小時三班全車自由座方式運行，全天影響估計超過二十萬人；高鐵公司發言人鄒衡蕪表示，初判是「更換轉轍器控制機箱電源模組」故障所致，因今天凌晨收班後才能進行全線檢查確認，何時恢復正常營運，今天清晨首班車出發前將公告。

    轉轍器訊號異常 收班後全線檢查

    高鐵工程人員昨天凌晨進行營運前準備作業時，發現苗栗到台中路段號誌訊號異常，造成一早各班次出現廿分鐘以上延誤，緊急將原班表取消，八點起改成南港站南下及左營站北上，以單線雙向行駛方式，每小時整點、廿分、四十分發出三班站站停的全車自由座列車（商務車廂除外），下班尖峰時段加開班次並調整末班車時間。

    由於很多通勤族搭乘高鐵上班，高鐵站內湧現大量人潮，列車塞滿人、隊伍亂排，連交通部長陳世凱、多位立委都被卡在高鐵上，導致立法院會議延後，另有民眾期中考遲到、趕不上飛機，網路上哀號遍野。

    鄒衡蕪表示，昨天高鐵進行轉轍器控制機箱內的電源模組更換後，出現電流不穩定情形，導致軌道上定位訊號喪失，之前沒有發生過類似情形，今天凌晨收班後才能進行夜間搶修，確認今天是否可恢復正常營運。

    交長陳世凱表示，這次高鐵是設備故障、人為疏失、操作不當，或是被攻擊等可能性都不排除，會詳加檢視，希望軌道運輸穩定；運安會指出，待高鐵釐清原因，若涉及安全問題會立案調查。

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