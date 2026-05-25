獨家》台南婦回收自爆「有槍」 清潔員驚見T91與2發子彈

雖然子彈沒有底火，但警方不敢大意，疑為改造子彈，已依法查扣送驗，現正積極追查該名婦人到案釐清。（民眾提供）

台南市北區清潔隊近期收運垃圾時，驚見一把疑似國軍T91步槍與2顆子彈。經三分局鑑識確認長槍為玩具槍，但子彈疑為改造子彈。警方已查扣送驗，並調閱監視器追查涉案婦人身分。

​環保局北區清潔隊穆姓隊員於和緯路五段執行回收勤務時，遇一名年約50歲的婦人交付一只紙盒進行回收。該婦人交付後隨即折返，並向穆男表示紙盒內裝有槍枝。穆男聞言打開查看，赫然發現內部裝有一把長槍及兩顆子彈。因當時回收車已駛離現場，穆男為求慎重，遂於返回安南區本田路三段的清潔隊部後，立刻向警方報案處理。

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「生存遊戲使用的玩具槍」

​三分局顯宮派出所獲報後，立即派遣警力與鑑識小組趕赴隊部查處。鑑識人員針對該把疑似長槍進行初步檢視，發現槍機部分為塑膠材質製造，槍管內部平滑無刻線，口徑也僅適用於市售塑膠彈。經查驗各項細節，確認該長槍僅為生存遊戲使用的玩具槍，不具備殺傷力。

警追查改造子彈、婦人身分

​然而，警方在檢驗與長槍一併發現的兩顆子彈時，發現皆無批號，初步研判疑似為改造子彈。三分局依法將該兩顆子彈查扣，並交由偵查隊送往刑事警察局進一步鑑驗。目前警方正持續調閱周邊監視器畫面，積極追查該名交付紙盒的婦人身分，以釐清詳細案情。

​警方呼籲民眾，若發現疑似槍彈、爆裂物或其他具危險性的物品，切勿任意搬動、丟棄，或交由一般回收管道處理。應立即報案，交由警方派員到場協助處理，以維護社會公共安全，並避免衍生不必要的危害。

台南清潔隊員回收婦人交付之紙盒，驚見T91步槍與2顆子彈。警三分局確認長槍為玩具槍。（民眾提供）

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