為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹市建功高中115學年度成立理工雙語實驗班

    2026/05/25 09:05 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹市建功高中115學年度成立理工雙語實驗班。（市府提供）

    竹市建功高中115學年度成立理工雙語實驗班。（市府提供）

    新竹市立建功高級中學將於115學年度成立「理工雙語實驗班」，成為新竹市首創、也是目前唯一設立理工雙語實驗班的高中。教育處表示，課程以理工學習為核心，融合雙語教育、專題探究及國際表達能力培養，透過完整三年培育規劃，打造兼具科技實力與全球視野的新世代人才。

    建功高中校長林國松表示，理工雙語實驗班採三年完整培育規劃，透過循序漸進的課程設計，協助學生建立理工專業能力與雙語應用實力。高一課程著重雙語表達能力與理工基礎養成；高二進一步強化數學、自然探究及資訊科技等課程內容；高三則規劃EMI Physics、EMI Chemistry等全英語理工實驗課程，協助學生提前適應大學理工領域學習模式，提升未來升學與國際競爭優勢。

    此外，課程亦結合實驗實作、專題研究、成果發表及大學銜接資源，鼓勵學生透過實作與探究學習，培養問題解決能力，並建立自主學習與跨域應用能力。115學年度理工雙語實驗班預計招收38名高一新生，報名期間自115年7月9日至7月14日止，錄取名單預計於7月16日16時前公告。學校期盼透過完整且多元的課程規劃，培育具備理工專業、雙語能力與國際視野的新世代人才。

    建功高中表示，理工雙語實驗班甄選方式除參採學生參與實驗班之意願外，亦將依教育會考英文成績、英語能力證明及相關比序項目進行綜合評選，期望招收對理工學習及雙語發展具高度熱忱與潛力的學生，透過完善課程培育，提升學生未來升學與國際競爭力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播