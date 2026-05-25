竹市建功高中115學年度成立理工雙語實驗班。（市府提供）

新竹市立建功高級中學將於115學年度成立「理工雙語實驗班」，成為新竹市首創、也是目前唯一設立理工雙語實驗班的高中。教育處表示，課程以理工學習為核心，融合雙語教育、專題探究及國際表達能力培養，透過完整三年培育規劃，打造兼具科技實力與全球視野的新世代人才。

建功高中校長林國松表示，理工雙語實驗班採三年完整培育規劃，透過循序漸進的課程設計，協助學生建立理工專業能力與雙語應用實力。高一課程著重雙語表達能力與理工基礎養成；高二進一步強化數學、自然探究及資訊科技等課程內容；高三則規劃EMI Physics、EMI Chemistry等全英語理工實驗課程，協助學生提前適應大學理工領域學習模式，提升未來升學與國際競爭優勢。

請繼續往下閱讀...

此外，課程亦結合實驗實作、專題研究、成果發表及大學銜接資源，鼓勵學生透過實作與探究學習，培養問題解決能力，並建立自主學習與跨域應用能力。115學年度理工雙語實驗班預計招收38名高一新生，報名期間自115年7月9日至7月14日止，錄取名單預計於7月16日16時前公告。學校期盼透過完整且多元的課程規劃，培育具備理工專業、雙語能力與國際視野的新世代人才。

建功高中表示，理工雙語實驗班甄選方式除參採學生參與實驗班之意願外，亦將依教育會考英文成績、英語能力證明及相關比序項目進行綜合評選，期望招收對理工學習及雙語發展具高度熱忱與潛力的學生，透過完善課程培育，提升學生未來升學與國際競爭力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法