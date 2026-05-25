豔陽下逾30萬人湧入 法國國會議員見證2026法國生活節在高雄盛況

2026法國生活節在高雄圓滿落幕，3天累計逾30萬人湧入衛武營。（高雄市行國處提供）

2026法國生活節在高雄創紀錄，3天累計逾30萬人湧入衛武營，法國國民議會友台小組主席帕媞斯黛率6位跨黨派議員現身會場，親眼見證台法文化盛況。

高市行政暨國際處指出，法國生活節在高雄昨晚於衛武營圓滿落幕，3天累計吸引逾30萬人次參與，再度刷新紀錄！壓軸由金曲歌后李竺芯及法國樂團 Kessada演出掀起終場高潮，法國國民議會友台小組主席帕媞斯黛則率6位跨黨派議員現身，參與年度台法盛宴。

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今年法國生活節在高雄結合藝文展演、戶外電影、台法市集、文化講座、思辨夜市、運動體驗到 Cosplay 互動，展現多元領域整合成果，也進一步串聯衛武營國家藝術文化中心、文藻外語大學、高雄醫學大學法式滾球隊、南方跳實驗空間、高雄洲際酒店等在地夥伴共同參與，讓國際交流連結教育文化及城市產業合作。

高市府行國處長張硯卿表示，法國生活節由行國處、法國在台協會及台灣法國人協會第三度攜手合作，今年首度移師衛武營，擴大場域及規模；去年兩位法國國會議員出席，今年法國國民議會友台小組多位國會議員到場。

法國國民議會友台小組主席帕媞斯黛（Marie-Noëlle Battistel）率6位法國國民議會跨黨派議員，24日抵台後便直奔高雄活動現場，以行動凸顯「我們來到台灣就是展現法國對台灣的支持」，獲現場民眾如雷掌聲熱情歡迎。

行國處強調，未來將持續透過多元面向拓展國際連結，讓更多國際交流成果在高雄落地，也讓世界看見高雄的城市活力。

2026法國生活節在高雄圓滿落幕，3天累計逾30萬人湧入衛武營。（高雄市行國處提供）

2026法國生活節在高雄圓滿落幕，3天累計逾30萬人湧入衛武營。（高雄市行國處提供）

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